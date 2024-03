Il manager dei Braves ha la casa della famiglia dopo il discorso “ostile” di Philly.

FILADELFIA – La famiglia del manager degli Atlanta Braves Brian Snitker è rimasta fuori Filadelfia il giorno dell'inaugurazione.

Snitker ha denunciato i tifosi dei Phillies durante l'allenamento primaverile per quello che ha definito un comportamento discutibile da parte loro nei playoff nei confronti di sua moglie, dei suoi amici e di altri membri della famiglia ad Atlanta.

“È dura là fuori”, ha detto Snitker in un'intervista con la stazione radio di Atlanta WZGC andata in onda il 21 marzo. .” per quanto riguarda.”

I Phillies hanno eliminato i Braves a Filadelfia in ciascuna delle ultime due stagioni della National League Division Series. I Braves hanno vinto sei titoli consecutivi NL East e le World Series 2021.

Snitker ha anche detto che Filadelfia aveva “di gran lunga la folla più ostile” e che sua moglie si sarebbe rifiutata di tornare al Citizens Bank Park.

Alla domanda su cosa facesse sentire la sua famiglia insicura sul campo, Snitker ha detto venerdì: “Non entrerò in tutto questo. Parliamo di oggi”.

“Mia moglie sta facendo da babysitter e i nipoti sono a scuola”, ha detto Snitker al nascondiglio di Atlanta. “Non sarebbero da nessuna parte, onestamente, se non a casa.”

Snitker ha elogiato l'atmosfera al Citizens Bank Park, che, oltre a celebrare il suo 20° anniversario in questa stagione, si è guadagnato la reputazione di uno dei posti più turbolenti in cui giocare a baseball.

“Questa è una base di fan appassionata, c'è molta energia nell'aria ed è vero”, ha detto Snitker. “Questo è davvero un buon club. Questi tifosi sono appassionati di quello che fanno. È un posto divertente in cui giocare, francamente, perché c'è tantissima energia”.