Howe: Perché il presunto “problema di atteggiamento” di Mac Jones è una caratterizzazione errata del QB dei Patriots

Non fraintendere la competitività con la posizione.

Lo sviluppo della narrativa è trapelato la scorsa settimana patrioti terzino Mac Jonesuno che non era d’accordo con nulla che il team ha imparato ad apprezzare per essere stato selezionato nel primo round del 2021 dalla loro alleanza un anno e mezzo fa.

Secondo alcuni rapporti, Jones ora ha un problema comportamentale e un enorme ego, e presumibilmente si è imbattuta nello staff tecnico.

Prima della scorsa settimana, nessuna di queste parole era usata per descrivere Jones, secondo numerose conversazioni con persone dell’organizzazione e quelle vicine al quarterback. Poiché questa narrazione ha acquisito una vita propria nell’ultima settimana, tutte queste caratterizzazioni sono state nuovamente ridimensionate da alcune di queste stesse persone.

Ora, facciamo il backup di alcuni anni e rivisitiamo la storia per fare alcuni punti.

L’ex allenatore del liceo di Jones, il compianto Corky Rogers, era noto per i quarterback esigenti, anche una volta minacciava di far sedere Jones dopo un passaggio di touchdown perché Rogers voleva che lo lanciasse altrove. Si scontravano spesso, ma in modo familiare. La formazione difficile non è sempre stata gradita, Ma era rispettabile.

Successivamente, Jones ha perso altre opportunità di borse di studio per impegnarsi in Alabama anche se alcuni allenatori e consulenti non riuscivano a capirle. Crimson Tide aveva già il centrocampista Galeno fa male E l’impegno di una recluta a cinque stelle Toa Tagoviloaquindi le possibilità di Jones di giocare non sono mai state garantite.

Dato che stava trascorrendo il suo tempo in Alabama, Jones ha trattato le sue responsabilità con i Boy Scout come le sue versioni dei giochi. Durante una corsa pesante contro la difesa titolare che stava accumulando la serie di vittorie per prepararsi a un avversario imminente, Jones ha continuato a cambiare il gioco sulla serie, lanciando in profondità e festeggiando con i suoi ricevitori dopo ogni grande colpo.

La difesa si è lamentata con l’allenatore Nick Saban, che ha urlato a Jones di farlo licenziare e di attenersi al copione. Jones ha risposto con qualcosa di commovente: “Se non ti piace, dì alla tua difesa di fermarlo!” Saban era furioso in campo, ma gli allenatori dell’Alabama lo hanno deriso dopo l’allenamento.

Quella storia ha messo in evidenza lo spirito competitivo di Jones che lo ha reso il beniamino di entrambi i suoi allenatori in Alabama e, infine, anche nel New England.

Ma questo è il tipo di storia che può essere facilmente intrecciata in un altro modo. Per esempio: Nel tentativo di rafforzare il suo ego – piuttosto che aiutare a preparare la difesa per la prossima partita – Jones è diventato un ladro durante l’allenamento, chiamando le proprie giocate e urlando a Saban che la sua difesa dovrebbe capire come fermarlo.

Vedi come può funzionare?

Mentre Jones attendeva un ruolo che non era mai stato promesso, l’Alabama ha aggiunto il reclutatore di Uber Bryce Young alla sala QB, ma Jones non si è trasferito. Ha ottenuto un lavoro di riserva nel 2019 e ha sollevato l’infortunio di Tagovailoa a metà stagione, poi ha battuto Young all’inizio nel 2020. Jones ha elogiato la sua perseveranza durante l’intero processo e si è rivelato un ottimo pareggio per le squadre. il cui valore è prima della bozza. Hanno visto un giocatore che non ha arroganza e non sente alcun diritto.

La scorsa stagione, Jones si è impegnato per la prima volta in un programma di condizionamento per ottenere un fisico più snello. Era regolarmente uno dei primi giocatori ad arrivare al Gillette Stadium, arrivando spesso prima degli allenatori. Non suona come qualcuno che era grasso e felice dopo il debutto del Pro Bowl nella stagione giovanile.

E mentre i Patriots stavano lavorando a un nuovo sistema offensivo – mescolando le regole del gioco e semplificando il linguaggio nell’era post-Josh McDaniels – Jones è stato elogiato per la sua comunicazione collaborativa. Raccontava loro – con forza, a volte – delle opere teatrali o dei concetti che aveva realizzato e non gli piacevano in base alla loro capacità di realizzarli, ma tutte le parti coinvolte avevano voce in capitolo.

Era questo Tutto segnalato durante le vacanzeE Jones è stato molto elogiato per questo. Ora, dopo il novizio Billy ZappyPer la prima volta in sterline, all’improvviso è emersa una storia secondo cui Jones non era contento della direzione dell’attacco. Forse, potresti prendere l’idea che non gli piacciono alcune opere teatrali e trasformarla in qualcos’altro, ma, secondo quelli vicini al centro, sarebbe un tratto ingannevole.

Infine, Jones ha subito una distorsione alla caviglia quattro settimane fa contro corvie ha saltato le ultime tre partite. Il quarterback ha cercato più opinioni sul suo piano di riabilitazione e alla fine ha deciso di non operare. Secondo i funzionari della lega che hanno familiarità con la situazione, l’allenatore dei Patriots Bill Belichick non lo stava spingendo all’azione, contrariamente a un altro resoconto che suggeriva che le due parti si fossero scontrate per la sua guarigione.

Jones manterrà il controllo del suo lavoro principale una volta che sarà abbastanza in salute per giocare una partita completa, e Che dovrebbe essere lunedì sera contro i Bears. Le prestazioni di Zappe nelle ultime tre settimane sono state impressionanti e incoraggianti, ma Nessuno ha pensato seriamente allo stadio Gillette Riorganizzare la tabella di profondità in base ai funzionari della lega che hanno familiarità con la situazione.

Non ha senso come qualcosa possa andare così fuori controllo come questo. Se Jones è elogiato su ciascuno di questi esempi come ha fatto, riscriviamo la storia ora nel tentativo di vendere un punto che non esiste.

(Foto di Mack Jones: Paul Rutherford/USA Today)