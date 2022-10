Si dice che AMD rilasci la scheda grafica Radeon RX 7900 XTX

Tieni presente che questo post è stato contrassegnato come file Comune .

AMD Radeon RX 7900 XTX

secondo BenchlifeL’imminente ammiraglia di RDNA3 dovrebbe chiamarsi Radeon RX 7900 XTX. Possiamo ora confermare che AMD sta effettivamente utilizzando questo nome per il nuovo modello Radeon.

Il marchio XTX non è stato utilizzato su nessuna scheda Radeon dalla serie X1000 (X1900XTX); Tuttavia, fa ancora parte dello schema di denominazione della GPU (XT, XTX, XTXH ecc.). là erano voci I modelli Radeon RX 6900XT aggiornati potrebbero finire con il titolo XTX, ma alla fine è stata presa la decisione di continuare a utilizzare l’etichetta XT per le migliori GPU Navi 21.

Al momento, siamo a conoscenza solo di due modelli Radeon RX 7900: RX 7900 XTX e 7900 XT. Non c’è ancora traccia della serie 7800 o 7700, quindi le voci su un lancio ritardato di Navi 32/33 potrebbero effettivamente essere vere.

La parte principale doveva essere chiamata RX 7950 XT, ma quell’opzione rimarrà aperta per le parti aggiornate, come le presunte GPU Navi 3X con 3D V-Cache.

Per dare credito alla scadenza, il nome di questo prodotto è stato menzionato per la prima volta da coretek Nelle sue previsioni, però, questa potrebbe essere solo una coincidenza. Naturalmente, stiamo lavorando per confermare questo nome con altre fonti, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori perdite di RDNA3.

Si dice che AMD Radeon serie RDNA VideoCardz.com GPU processori di flusso memoria Velocità della memoria TBP Prezzo consigliato AMD Radeon RX serie 7000 RX7900XTX Navi 31 XTX a 5 nm TBC RX7900XT Navi 31 XT a 5 nm TBC AMD Radeon RX serie 6000 RX6950XT Navi 21 KXTX a 7 nm RX6900XT Navi 21 XTX a 7 nm RX6800XT Navi 21 XT a 7 nm RX6800 Navi 21 XL a 7 nm RX 6750 XT Navi 22 XT a 7 nm RX6700XT Navi 22 XT a 7 nm

fonte: Benchlife