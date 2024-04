Le carte Apple in titanio rilasciate per la prima volta stanno per scadere

Apple Card è stata lanciata nel 2019 negli Stati Uniti e, sebbene utilizzarla con Apple Pay sia la soluzione migliore, l'azienda fornisce una carta fisica in titanio in modo che i titolari possano effettuare acquisti nei negozi che non accettano pagamenti contactless. È interessante notare che le prime carte Apple emesse stanno per scadere e Apple sta ora spedendo nuove carte ai titolari delle carte.

Alcune delle carte Titanium di Apple stanno per scadere

I primi clienti con una Apple Card vengono ora informati da Apple via e-mail che la loro Titanium Card sta per scadere (via MacRumors). Poiché sulla Apple Card in titanio non ci sono informazioni incise oltre al nome del titolare, gli utenti non avevano idea di quando la loro carta sarebbe scaduta, ma ora sappiamo che è valida per circa cinque anni.

Nell'e-mail, Apple afferma che una nuova carta Titanium verrà automaticamente inviata all'indirizzo di fatturazione del titolare della carta. La società rileva inoltre che i clienti possono continuare a utilizzare Apple Card in qualsiasi luogo che accetti Apple Pay.

Inviamo una carta Titanium sostitutiva al tuo indirizzo di fatturazione in modo che tu possa continuare a utilizzarla presso luoghi fisici. Ricorda, anche senza una carta fisica, puoi sempre utilizzare la tua Apple Card ovunque accetti Apple Pay. La tua nuova Titanium Card verrà spedita entro due settimane dalla data di questo messaggio. Puoi continuare a utilizzare la tua carta Titanium fino alla sua scadenza o fino all'attivazione della nuova carta. Puoi comunque utilizzare Apple Card con Apple Pay e il numero della tua carta virtuale per fare acquisti presso i commercianti che non accettano ancora Apple Pay digitando il tuo numero da Wallet o utilizzando la Compilazione automatica di Safari.

La società afferma inoltre che la nuova carta verrà spedita con un'etichetta di spedizione prepagata in modo che i titolari della carta possano inviare la loro vecchia carta Apple ad Apple per il riciclaggio.

Va notato che Apple Card è disponibile solo negli Stati Uniti.

Leggi anche