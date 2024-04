Playoff NBA: Jamal Murray centra un altro vincitore e porta i Nuggets davanti ai Lakers in Gara 5, il finale della serie

Jamal Murray lo ha fatto di nuovo.

La stella dei Denver Nuggets, reduce da un'enorme vittoria in Gara 2 della serie, ha centrato un altro vincitore lunedì sera concludendo ufficialmente la sua serie di round di apertura contro i Los Angeles Lakers.

Murray, che aveva pareggiato la partita negli ultimi secondi, ha tirato abilmente la palla sopra Austin Reeves da dentro la linea di tiro libero vincendo i Lakers 108-106. Il suo tiro è caduto a poco meno di quattro secondi dalla fine, il che non è bastato ai Lakers per rispondere perché non avevano un timeout.

Questo diede ufficialmente ai Nuggets una vittoria per 4-1 sui Lakers, mandandoli alle semifinali della Western Conference. Affronteranno i Minnesota Timberwolves, che sono stati travolti dai Phoenix Suns nella loro serie al primo turno.

Murray, che era discutibile lunedì sera per uno stiramento al polpaccio, ha colpito un cicalino mentre cadeva fuori limite in Gara 2, portando i Nuggets sul 2-0.

“Sono senza parole. È un sogno che diventa realtà”, ha detto Murray a TNT. “Tutti questi tifosi dalla tua parte per ottenere questo risultato, non lo so. Non so cosa dire. Sono solo felice per noi.”

I Lakers, che la scorsa stagione hanno travolto i Nuggets nella finale della Western Conference, hanno perso due volte nel turno di apertura dei playoff nelle ultime quattro stagioni.

I Lakers inciampano dopo l'infortunio di Anthony Davis

Dopo che i Lakers avevano mantenuto un leggero vantaggio nel primo tempo, grazie ad un parziale di 12-0 nel secondo quarto per riprendersi da un gap iniziale, i Lakers hanno quasi perso Davis subito dopo l'intervallo.

Davis ha preso un tiro alla spalla sinistra dopo essersi scontrato con Michael Porter Jr. nei primi minuti del secondo tempo. I due colpirono il centro della pista e Davis atterrò immediatamente forte in campo. Anche lui è rimasto a terra per diversi minuti, chiaramente dolorante, prima di alzarsi finalmente e dirigersi verso la panchina.

Lo sparo in sé non sembrava niente di drastico, ma chiaramente colpì Davis esattamente nel punto giusto per lasciare un impatto. È rimasto in gioco dopo il timeout, ma è rimasto bloccato con il collo e il suo braccio è stato visto penzolare più volte nei successivi possedimenti. A quel punto aveva 16 punti e nove rimbalzi. Ha concluso con 17 punti e 15 rimbalzi.

Nonostante l'infortunio, i Lakers hanno aumentato brevemente il vantaggio a nove punti verso la metà del periodo dopo un'enorme tripla di LeBron James. Nel frattempo, Davis è stato in gran parte inutile in attacco da allora. Quando ha afferrato il suo decimo rimbalzo della notte, si è subito afferrato la spalla dolorante.

Quel vantaggio di nove punti è rapidamente scomparso per i Lakers. I Nuggets poi sono andati in vantaggio con un parziale di 19-5 pochi minuti dopo, che includeva un'enorme tripla di Porter nonostante il suo potente tiro che lo ha mandato in campo.

Davis è tornato negli spogliatoi alla fine del tempo ma è tornato in campo per iniziare il quarto periodo. Anche se i Lakers hanno preso un breve vantaggio a metà del periodo finale, Murray ha mancato quattro punti veloci e ha effettuato una schiacciata enorme su James e poi lo ha immediatamente schiacciato sotto il canestro.

Le due squadre si sono alternate nei minuti finali, ma Murray ha segnato un'enorme tripla ripristinando i due punti di vantaggio dei Nuggets a un minuto dalla fine. James ha effettuato due tiri liberi dall'altra parte per pareggiare il punteggio sul 106-106, creando il gol vincente per Murray.

James ha appena completato una tripla doppia per i Lakers. Ha totalizzato 30 punti, 11 assist e nove rimbalzi nella sconfitta tirando 11 su 21 dal campo. Reeves ha aggiunto 19 punti.

Murray ha guidato i Nuggets con 32 punti e sette assist, e ha realizzato 5 su 10 da dietro l'arco. Porter ha aggiunto 26 punti e Nikola Jokic ha aggiunto 25 punti, 20 rimbalzi e nove assist.

I Nuggets affronteranno ora i Timberwolves nelle semifinali della Western Conference che inizieranno sabato a Denver. Il Minnesota ha travolto i Phoenix Suns nella loro serie domenica sera per la loro prima serie di playoff in due decenni.