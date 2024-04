Il gol di Dylan Larkin ai supplementari solleva i Detroit Red Wings sui Maple Leafs, 5-4

TORONTO – La prima linea dei Detroit Red Wings è qui per mantenere viva la corsa ai playoff.

Dylan Larkin ha segnato 41 secondi ai supplementari portando i Wings alla vittoria per 5-4 sui Toronto Maple Leafs sabato alla Scotiabank Arena, dando ai Wings un vantaggio di 87 punti a due partite dalla fine. I Wings (39-32-9) ospiteranno i Canadiens lunedì e giocheranno a Montreal martedì.

Alla fine del primo tempo, i Wings erano in una buona posizione, con Alex DeBrincat che ha segnato due gol e uno ciascuno di Simon Edvinsson e David Perron.

Alla fine del secondo tempo, i Wings erano a brandelli. Non solo perché si sono portati in vantaggio di tre gol grazie ai gol di Nicholas Robertson, Auston Matthews e John Tavares su rete di James Reimer, ma anche per le due partite del pomeriggio. I Washington Capitals e i Philadelphia Flyers hanno entrambi vinto raggiungendo 87 punti, e con il loro incontro di martedì, uno è sicuro di raggiungere 89 punti, ed entrambi detengono il primo tie-break su Detroit con 30 vittorie regolamentari ciascuna.

Una pietra miliare per Reimer

La convergenza degli eventi ha giocato a favore dell'esordio di Reimer: ha portato i Wings alla vittoria a Toronto a gennaio. Giocava per i Leafs, quindi è abituato all'arena, e Alex Lyon sembrava avesse bisogno di una pausa dopo aver combattuto il disco in una sconfitta per 6-5 ai supplementari contro Pittsburgh. E, ultimo ma non meno importante, questa è stata la 500esima partita della carriera di Reimer.

“Questi risultati sono impressionanti”, ha detto l'allenatore Derek Lalonde. “L'80esimo portiere a raggiungere le 500 partite, e il modo in cui lo ha fatto: gareggiando e lavorando duro. Penso che sia giusto che lo faccia qui a Toronto in una partita significativa per la nostra organizzazione”.

Reimer ha effettuato 31 parate.

Alla fine DeBrincat ha segnato ancora

Il check di Joe Velino su Timothy Liljegren verso la metà del primo tempo ha lasciato i Wings corti, che sono rimasti in svantaggio quando Mitch Marner ha trasformato un tiro aperto dal lato sinistro, a soli 22 secondi dall'inizio del gioco di potere. I Wings hanno pareggiato la partita meno di due minuti dopo grazie a un gol tanto necessario di DeBrincat. L'ex cannoniere di 40 gol (con Chicago) era stato costretto a segnare 24 gol dal 26 marzo, ma le sue mani calde della partita precedente, quando ha impostato i tre gol di Lucas Raymond, hanno finito l'impostazione di Raymond al 10° minuto: 02. Larkin ha anche contribuito a dare a questa serie di vittorie consecutive un vantaggio di 13 punti risalente alla partita precedente. DeBrincat ha segnato di nuovo alle 17:37.

L'inizio sembrava promettente

Edvinsson, difensore esordiente convocato dai minori a metà marzo, ha segnato il suo primo gol stagionale tra i due DeBrincat. Edvinsson controllava la palla lungo il tabellone, avanzava e la passava a David Perron, che era vicino alla rete. Perun ha risposto a Edvinsson, che è stato in grado di reindirizzare il passaggio alle spalle di Ilya Samsonov. Edvinsson cadde sul ginocchio sinistro, alzando le braccia per festeggiare.

Perron ha aggiunto il suo secondo punto della serata segnando a 16,8 secondi dalla fine del primo periodo, dando ai Wings un vantaggio per 4-1.

