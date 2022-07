Progetto di firme: Sailors, White Sox, Reds, Orioles

Di seguito è riportato il report di oggi per i primi 39 disegnatori (primo round, round supplementare, primo round saldo competitivo) che hanno firmato i loro primi contratti professionali. Per ulteriori riferimenti, ecco l’elenco completo di ciò che consiglio prezzi delle slote puoi fare clic sui collegamenti per una bozza completa completa delle classifiche e dei rapporti degli scout da baseball americanoE il FengrafE il gasdotto MLBE il La legge matematica di KeithE il Kelly McDaniel di ESPN.

Il marinai Hanno firmato le loro scelte dai primi tre round, secondo Daniel Kramer di MLB.com (Collegamento Twitter). Questa selezione include il ventunesimo anno Cole Young , che ha ricevuto un bonus di $ 3,3 milioni, leggermente superiore al prezzo della slot di $ 3.292.900. Il quiz del liceo è stata una scelta unanime nella fascia 12-20 da parte dei valutatori ed è considerato un talento a tutto tondo e un futuro maggiore affermato, anche se c’è qualche dubbio sul fatto che abbia il abilità impostate per essere un antipasto regolare.

Il calzini bianchi concordato accordo con la sinistra Noè Schultz Secondo Jim Callis di MLB Pipeline. (Sox ha annunciato ufficialmente la firma di Schultz nel corso della giornata.) La taglia di $ 2,8 milioni di Schultz è anche superiore ai $ 2.789.400 stanziati per General Pick n. McDaniel è stato il più alto tra i critici nel potenziale di Schultz, classificandosi al 34 ° posto a Southern Bow nella categoria di reclutamento.

Il rossi concordato firmare Sal Stewart per 2097.500 dollari Callis riferisce. È inferiore al prezzo dello slot di $ 2.373.000 associato alla 32a scelta assoluta, che potrebbe riflettere un leggero accesso da parte dei Reds: BA era la più alta di Stewart con una classifica complessiva di 58 e Law Stewart era 59. Tuttavia, McDaniel credeva che Stewart avesse Potrebbe essere un segno difficile a causa del suo impegno con Vanderbilt, ma il terza base al liceo abbandonerà invece il college per le leghe minori.

Il Rigogoli sulla firma Dylan PeversScelta pubblica 33. Nathan Ruiz di Baltimora Ruiz (Collegamento Twitter) riporta che i Beavers hanno ricevuto una taglia di $ 2,2 milioni, fornendo a O alcuni risparmi sotto il prezzo dello slot di $ 2.315.100. Pipeline ha classificato il giocatore di Cal al 22° posto nella loro classifica, scrivendo che "quando i Beavers sono rinchiusi, sono un proverbiale pentatleta", anche se i Beavers hanno avuto qualche problema a mantenersi fermi.