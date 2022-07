Home » Tech Apple Silicon è una verità scomoda Tech Apple Silicon è una verità scomoda 0 Views Save Saved Removed 0

La rimozione da parte di Wirecutter dei MacBook dalla categoria “miglior laptop” è effettivamente l’ultima prova in una recente tendenza che ho notato in cui i revisori hanno inspiegabilmente smesso di confrontare i laptop Wintel con i MacBook di Apple. confrontare

Recensione ArsTechnica del Surface Laptop Go 2 Da questo mese a loro Surface Book 2 recensione 2017. La recensione attuale include solo altri laptop Wintel nei benchmark, mentre la recensione includeva il MacBook 2017 di quell’anno. Se la memoria funziona, includere i Mac nei confronti PC-PC era in qualche modo la norma solo pochi anni fa. Non riesco a capire perché alcuni revisori hanno smesso di farlo di recente. È perché i revisori non pensano di poter confrontare in una certa misura i laptop x86 e ARM? Mi sembra abbastanza facile. Hanno paura che la visualizzazione di MacBook che superano i laptop Wintel possa dare l’impressione di essere in una borsa Apple? Non vedo perché. I fatti sono fatti e molte persone hanno bisogno o vogliono acquistare un laptop Windows a prescindere. Non posso fare a meno di chiedermi se, nella mente di molti revisori, i MacBook Li avevamo I PC utilizzano da tempo Intel e quindi hanno smesso di essere computer una volta che Apple è passata all’utilizzo del proprio silicio.

Sono abbastanza sicuro che Wellborn avesse ragione la prima volta: i revisori in post apparentemente neutri temono di ripetere l’ovvia verità su x86 rispetto al silicio Apple: che il silicio Apple vince facilmente in entrambe le prestazioni. E il Efficienza: non sarà popolare con un ampio segmento del suo pubblico. Apple Silicon è un fatto molto fastidioso per molti appassionati di computer a cui non piacciono i Mac, quindi hanno negato, come gli scienziati di Fox News e Cambiamento climatico. Semplicemente. Non c’è altra spiegazione per l’omissione di MacBook da confronti come Ars Technica.