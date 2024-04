A quanto pare Todd Howard anticipa due progetti non annunciati

Con la serie TV di Fallout che ha raggiunto i 65 milioni di spettatori diventando uno degli spettacoli Prime Video più visti di tutti i tempi, la pressione è alta per più contenuti ambientati nella zona desolata e Bethesda sembra pronta a rispondere.

In una nuova intervista con Kinda Funny Gamesil regista Todd Howard sembra aver anticipato due progetti non ancora annunciati di Fallout, dicendo: “Stiamo guardando cosa stiamo facendo con… [Fallout] Il franchise e poi diciamo se ci sentiamo ancora bene a riguardo – non posso rivelarlo adesso – ma questa è la nostra passerella per Fallout come franchise.

Ha completato, “Quando andrà in onda la seconda stagione? Cosa facciamo sul cellulare? Cosa facciamo su di esso? [Fallout 76]. Cosa facciamo con questa cosa? Cosa facciamo con quest'altra cosa? Quando avverrà questo declino? E ancora, se potessi schioccare le dita e averli tutti pronti, lo farei. Ma la cosa principale è come possiamo fornire questi prodotti ad un alto livello di qualità. Questa è sempre la cosa più importante”.

I commenti disinvolti di Howard sembrano indicare che ci sono almeno due progetti in sviluppo, anche se non è chiaro quali potrebbero essere e quando verranno rilasciati.

Uno dei progetti potrebbe essere Fallout 3 Remaster che è stato rivelato in documenti erroneamente pubblicati dalla FTC, che hanno anche fatto trapelare la versione Remaster di Oblivion e altri progetti. La versione rivista non ha una data ufficiale, ma sembra prendere di mira l’anno fiscale 2024, che termina a giugno.

Howard ha anche detto che Fallout 5 arriverà qualche tempo dopo Elder Scrolls VI e che ha “una pagina” per il progetto. Sebbene Elder Scrolls VI sia apparentemente ancora in pre-produzione, Fallout 5 potrebbe non apparire fino al 2030 o più tardi.

Nel frattempo, Bethesda ha recentemente rilasciato il tanto atteso aggiornamento di nuova generazione per Fallout 4, che ha suscitato polemiche rompendo diverse mod importanti tra le altre questioni. Bethesda ha inoltre confermato che coloro che possiedono Fallout 4 tramite la collezione Playstation Plus non riceveranno gratuitamente l'aggiornamento next-gen.

In qualche modo, la domanda per Fallout è più alta che mai grazie al successo dello show, e Bethesda sembra fare del suo meglio per tenere il passo. Altrove, abbiamo parlato con Howard nella nostra intervista, dove ha chiarito alcune grandi domande sulla sequenza temporale di Fallout, tra le altre questioni. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra guida completa alla sequenza temporale ufficiale di Fallout e tutto ciò che sappiamo su Fallout 5.

Kat Bailey è la direttrice delle notizie di IGN e co-conduttrice di Nintendo Voice Chat. Hai qualche consiglio? Inviale un messaggio diretto a @the_katbot.