Jake Paul contro Mike Tyson sarà punito, un combattimento professionale

Mike Tyson contro Jake Paul del 20 luglio sarà un incontro di boxe professionistico con l'approvazione del Dipartimento di licenze e regolamenti del Texas, hanno annunciato lunedì i promotori. L'incontro dei pesi massimi sarà trasmesso in diretta su Netflix dall'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, nel corso di otto round da due minuti ciascuno utilizzando guanti da 14 once.

Il risultato influenzerà i loro record professionali.

“Mike Tyson e Jake Paul hanno firmato per combattere tra loro con il desiderio di farlo in un combattimento professionale autorizzato che avrebbe un risultato definitivo”, ha detto in una nota Nakisa Bedarian, co-fondatrice di Most Valuable Promotions. “Nelle ultime sei settimane, MVP ha lavorato con i suoi partner per soddisfare i requisiti del Dipartimento delle licenze e dei regolamenti del Texas (TDLR) per sanzionare Paul v. Tyson, e siamo grati di aver raggiunto questo punto.”

Tyson, 57 anni, è considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Precedentemente noto come “L'uomo più cattivo del pianeta” per il suo comportamento intimidatorio e la sua feroce potenza ad eliminazione diretta, Tyson è stato il campione indiscusso dei pesi massimi dal 1987 al 1990. È stato inserito nella International Boxing Hall of Fame nel 2011.

Tyson non combatte (50 vittorie su 6 sconfitte con 44 ko) dalla sconfitta contro Kevin McBride nel giugno 2005. Avrà 58 anni quando salirà sul ring, il che lo rende 31 più vecchio di Paul, che ha 27 anni. . È la più grande lacuna nella storia della boxe.

Una star dei social media, Paul (9-1) ha fatto il suo debutto nella boxe professionistica nel 2020. Da allora, ha continuato a sconfiggere artisti del calibro di ex star delle MMA Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren e Nate Diaz. La sua unica sconfitta è arrivata contro il pugile Tommy Fury nel febbraio 2023.

“È pazzesco pensare che nel mio secondo incontro professionale, sono diventato virale dopo aver eliminato Nate Robinson con l'undercard di Mike Tyson”, ha detto Paul in una dichiarazione quando l'incontro è stato annunciato a marzo. “Ora, meno di quattro anni dopo, mi farò avanti per affrontare Tyson personalmente per vedere se ho quello che serve per battere uno dei combattenti più famosi e le più grandi icone della boxe.”

L'incontro è stato definito un “mega evento di boxe” da Netflix, che negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta sportiva dal vivo.

Netflix offre diverse docuserie sportive, tra cui “Formula 1: Drive to Survive”, “NASCAR: Full Speed”, “Tour de France: Unchained”, “Break Point” e “Full Swing”. La società di streaming trasmette anche la Netflix Cup – un torneo di golf che riunisce piloti di Formula 1 e giocatori della PGA – e una partita di tennis tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.