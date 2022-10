Rishi Sunak, il prossimo primo ministro del Regno Unito, deve affrontare gravi problemi economici

LONDRA (AFP) – L’ex capo del Tesoro Rishi Sunak È destinato a diventare il primo primo ministro di colore della Gran Bretagna dopo essere stato scelto lunedì per guidare un partito conservatore al potere che è alla disperata ricerca di una mano sicura per guidare il paese attraverso disordini economici e politici.

Le sfide che il terzo primo ministro del Regno Unito deve affrontare quest’anno sono scoraggianti: deve cercare di sostenere un’economia che scivola in recessione e vacilla dopo la breve e disastrosa esperienza del suo predecessore. nell’economia libertaria, cercando anche di unire un partito frustrato e diviso che è molto indietro rispetto all’opposizione nei sondaggi.

Nella sua prima dichiarazione pubblica, Sunak ha dichiarato: “Il Regno Unito è un grande Paese, ma non c’è dubbio che dobbiamo affrontare una profonda sfida economica”.

“Ora abbiamo bisogno di stabilità e unità e farò della mia massima priorità riunire il nostro partito e il nostro paese”, ha affermato Sunak, che ha 42 anni ed è il primo ministro britannico più giovane degli ultimi 200 anni.

Sunak sarà il primo primo ministro britannico di origine dell’Asia meridionale E il suo primo leader indù – un punto di riferimento di un paese con un ampio passato coloniale, ancora in discussione.

Leader del partito eletto al principale festival indù di Diwali, Sunak prende il posto di Liz Truss, che si è dimessa la scorsa settimana Dopo 45 giorni turbolenti in carica. Il suo unico sfidante rimasto, Benny Mordaunt, ha ceduto e si è ritirato dopo non essere riuscito a raggiungere la soglia della nomination dei 100 parlamentari conservatori necessari per rimanere in gara.

Il re Carlo III ora chiederà a Sonak di formare un governo e diventare primo ministro dopo aver ceduto il potere da Truss martedì.

La vittoria è una rivendicazione per Sunak, che ha perso contro Truss in un’elezione conservatrice per sostituire l’ex primo ministro Boris Johnson durante l’estate, quando i membri del partito hanno scelto di sostenerla per i tagli alle tasse per i suoi avvertimenti che l’inflazione dovrebbe essere domata.

Truss ha ammesso la scorsa settimana di non poter realizzare i suoi piani, ma solo dopo che i suoi tentativi hanno portato al caos del mercato e all’inasprimento dell’inflazione in un momento in cui milioni di britannici stavano già lottando con l’aumento dei costi dei prestiti e l’impennata dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari.

La festa ora è disperata che qualcuno corregga la nave dopo mesi di caos, sia durante il breve mandato di Truss che alla fine dell’era Johnson.

In qualità di ministro delle finanze, Sunak ha guidato l’economia attraverso la pandemia di coronavirus, ottenendo elogi per il suo sostegno finanziario ai lavoratori licenziati e alle attività chiuse.

Ora deve affrontare la sfida principale di calmare i mercati e cercare di frenare l’inflazione in un momento di finanze pubbliche deboli, prospettive economiche deteriorate e un’ondata di scioperi. Il capo del Tesoro Jeremy Hunt, nominato da Truss 10 giorni fa, rilascerà il bilancio di emergenza il 31 ottobre, se Sunak lo manterrà in carica.

La Gran Bretagna sta anche affrontando problemi economici più ampi derivanti dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e dall’uscita del Paese dall’Unione Europea nel 2020. Sunak è stato un forte sostenitore della Brexit.

Sunak è stato fischiato dai parlamentari conservatori durante una riunione privata gremita in Parlamento pochi minuti dopo la sua vittoria nella competizione lunedì.

L’ex segretario di gabinetto Chris Grayling ha affermato che Sunak ha esortato il partito a “unirsi e risolvere i problemi che il Paese sta affrontando” e ha ricevuto una “calda accoglienza”.

Therese Coffey, che era il vice primo ministro di Truss, ha detto che l’intero partito dovrebbe ora sostenere Sunak.

“Dobbiamo stare dietro di lui”, ha detto.

Ma Sunak ha ancora affrontato il risentimento dei sostenitori di Johnson per le sue dimissioni dal governo a luglio, una mossa che ha aiutato a cacciare l’allora leader. Il suo passato come banchiere d’investimento presso Goldman Sachs e la vasta fortuna di sua moglie, figlia di un miliardario indiano, alimentano anche il suo senso di distacco dalle lotte della gente comune.

È subentrato dopo che Truss ha proposto forti tagli alle tasse da pagare attraverso prestiti governativi, deprezzando la sterlina, aumentando il costo dei prestiti e dei mutui pubblici e costringendo l’intervento di emergenza della BoE. Truss ha effettuato una serie di turni e ha sostituito il capo del tesoro, ma ha dovuto affrontare una ribellione da parte dei legislatori del suo partito che ha eroso la sua autorità.

Nella rapida competizione per sostituirla, la posizione di Sunak si è rafforzata dopo che Johnson ha abbandonato la gara in grande stile Domenica sera, ponendo fine a un tentativo di breve durata e di alto profilo di tornare alla carica di primo ministro deposto poco più di tre mesi fa in mezzo a scandali morali.

La prospettiva del ritorno di Johnson aveva gettato ulteriormente in subbuglio un partito conservatore già diviso. Ha guidato il partito a una schiacciante vittoria elettorale nel 2019, ma la sua carica di premier è stata offuscata da scandali sul denaro e sulla morale che alla fine sono diventati troppo per il partito.

gettò la spugna domenica tarda, nonostante abbia insistito sul fatto che era “ben posizionato per assicurarsi una vittoria dei conservatori” nelle imminenti elezioni nazionali.

Le turbolenze del Partito conservatore alimentano le richieste di elezioni nazionali. Secondo il sistema parlamentare britannico, non è necessario disporre di un sistema fino alla fine del 2024 anche se il governo ha la possibilità di chiamarlo prima.

Al momento questo sembra improbabile. I sondaggi d’opinione dicono che le elezioni segneranno un disastro per i conservatori, con la maggioranza dei laburisti di centro-sinistra.

Tim Bell, professore di politica alla Queen Mary University di Londra, ha affermato che il Partito conservatore “non era ancora fuori pericolo” anche dopo aver scelto Sunak.

“E certamente penso che gli elettori, anche se potrebbero dare a Rishi Sunak un piccolo rimbalzo, un piccolo merito di non essere Liz Truss, sembravano certamente amare il Partito conservatore nel suo insieme”, ha detto. “Quindi non mi aspetto che questo faccia un’enorme differenza nei sondaggi”.

___

La scrittrice dell’Associated Press Danica Kirka ha contribuito a questa storia.

___

Segui tutti i rapporti di AP sulla politica britannica su https://apnews.com/hub/british-politics