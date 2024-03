Xbox aggiunge uno sfondo con un drago blu per onorare Akira Toriyama

All’inizio di questo mese, il mondo lo ha saputo La scomparsa del leggendario mangaka Akira Toriyamail Creatore al di là sfera del drago, Dottor Slump, E Terra di sabbia. Nel mondo dei giochi, è conosciuto come un artista prolifico che ha creato giochi come Grilletto crono E il Avventura del drago serieOltre a un gioco di ruolo esclusivo per Xbox il drago blu. In omaggio a quest'ultimo e allo stesso Toriyama, Microsoft ha rilasciato uno sfondo dinamico per Xbox il drago blu Comprende le opere del defunto artista.

Blue Dragon è stato rilasciato per Xbox 360 nel 2006 come parte del tentativo di Microsoft di ottenere di più… Reputazione positiva in Giappone. Realizzato in collaborazione con Fantasia finaleil creatore Hironobu Sakaguchi e il suo studio Mistwalker, il drago blu Ha lanciato una miniserie, inclusi un paio di sequel su Nintendo DS e un anime di accompagnamento. Ambientata in un mondo originale creato da Sakaguchi, la storia segue un gruppo di personaggi in grado di evocare “ombre” per aiutarli in battaglia.

Il nuovo sfondo dinamico per Xbox presenta Shu, il personaggio principale del gioco il drago blu Una serie con l'ombra di un drago blu che si affaccia su un'eroica scogliera. Questa stessa immagine è apparsa anche sulla box art del gioco. È un tributo semplice ed elegante alla leggenda e rappresenta uno degli ultimi grandi progetti che ha intrapreso nel settore dei giochi prima della sua morte. transitorio All'inizio di quest'anno.

Non mentirò, ho pianto un po'. È stato meraviglioso rendersi conto dell'impatto profondo che Toriyama ha avuto sul mondo intorno a me, e vedere il suo lavoro celebrato nei giorni successivi alla diffusione della notizia mi ha sollevato molto il morale. La sua morte è stata resa un po' più facile da affrontare considerando quanto ci ha lasciato, e non vedo l'ora di aggiungere questo retroscena nel momento in cui torno a casa. Essendo una persona che guardava e amava l'anime molto prima che realizzassi che era basato su un gioco, e anche una persona che gioca con la sua Xbox più di qualsiasi altro sistema al giorno d'oggi, questo piccolo gesto per me è di grande aiuto.

Altrove, l'influenza di Toriyama sul mondo rimane. Ero appena entrato PAX Est Dove venire Terra di sabbia Gioco È stato mostrato all'interno di un carro armato strappato direttamente dal gioco e L'ultimo adattamento anime È appena stato rilasciato con grande successo. E ovviamente i suoi leggendari contributi a… Grilletto crono E Avventura del drago Continuerà a farsi sentire per le generazioni a venire, soprattutto in futuro Dragon Quest XIIche rappresenterebbe probabilmente l'ultimo lavoro di Toriyama nel mondo dei videogiochi al momento della sua uscita.