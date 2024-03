La crisi israeliana è aggravata dal reclutamento ultraortodosso

2 ore fa

Commenta la foto, Gli ebrei ultraortodossi che studiano a tempo pieno sono esentati dal servizio militare obbligatorio

La Corte Suprema israeliana ha emesso un'ordinanza nell'annosa controversia sulle esenzioni militari per gli ebrei ultraortodossi, aggravando la crisi del governo.

Ha ordinato il congelamento dei finanziamenti per gli istituti scolastici ultra-ortodossi o ultra-ortodossi i cui studenti possono beneficiare della coscrizione obbligatoria.

I partiti ultraortodossi al governo hanno reagito con rabbia, mentre un partito laico ha minacciato di dimettersi per la questione.

La maggioranza degli israeliani è contraria alle esenzioni ultraortodosse.

La comunità ultraortodossa costituisce circa il 12% della popolazione ma coloro che studiano la Torah a tempo pieno sono esentati dal servizio militare obbligatorio.

La coscrizione obbligatoria si applica a quasi tutti gli altri israeliani, ad eccezione degli arabi israeliani, a partire dall'età di 18 anni sia per gli uomini che per le donne.

Il governo sta discutendo un progetto di legge che dovrebbe cercare un compromesso consentendo esenzioni e imponendo restrizioni.

Ma la bozza del piano incontra una forte opposizione da parte dei partiti Haredi. Due di questi partiti – Shas e United Torah Judaism – detengono 18 seggi nel governo di emergenza da 72 seggi.

D’altro canto, il partito laico e centrista dell’Unione Nazionale, che detiene otto seggi, insiste per abolire completamente le esenzioni.

Il leader del partito, Benny Gantz, ex capo di stato maggiore dell'esercito, ha minacciato di ritirarsi dal governo a causa del piano attuale.

“La gente non lo tollererà, la Knesset non potrà votare a favore, e io e i miei colleghi non potremo far parte di questo governo di emergenza se questa legge verrà approvata”, ha detto lunedì.

Mentre alcuni ebrei religiosi in età militare prestano servizio nell’IDF, la stragrande maggioranza non lo fa e dedica la propria vita allo studio della Torah nelle istituzioni religiose, o yeshiva.

La Corte Suprema ha deciso di congelare i fondi stanziati per le scuole religiose i cui studenti hanno i requisiti per la leva obbligatoria dal 1 luglio 2023, quando è scaduta la precedente legge sul differimento ma non si sono ancora arruolati. Si dice che colpisca circa 50.000 studenti delle scuole religiose.

La sentenza dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile, un giorno dopo la scadenza del termine concesso al governo per redigere una nuova legge.

Il capo del partito Ebraismo della Torah Unita, Yitzhak Goldknopf, ha descritto la sentenza come una “disgrazia, una disgrazia”.

I critici si oppongono a questa esenzione, sostenendo che tutti gli ebrei israeliani dovrebbero prestare servizio senza eccezioni. La situazione è peggiorata dall’inizio della guerra a Gaza il 7 ottobre, nella quale sono stati uccisi 254 soldati.

Barak Siri, ex consigliere del leader dello Shas Aryeh Deri, ha detto alla radio pubblica israeliana che “dal momento in cui la corte ha emesso la sua sentenza, i partiti Haredi erano in uno stato di completo shock”.