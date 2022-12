Lin Johnson e Avonte Maddox degli Eagles salteranno probabilmente il resto della stagione regolare a causa di infortuni

Con due partite di regular season rimaste nella stagione, gli Eagles diretti ai playoff stanno vacillando sul traguardo.

durante La sconfitta per 40-34 della squadra contro i Cowboys Sabato, un paio di giocatori chiave si sono infortunati. Lynn Johnson ha subito un infortunio addominale, mentre Avonte Maddox si è infortunato al dito del piede. L’allenatore Nick Siriani ha detto lunedì che entrambi i giocatori dovrebbero perdere “un po’ di tempo”. Secondo fonti della lega, Johnson dovrebbe essere messo da parte fino alla fine della stagione regolare, anche se la squadra spera di tornare ai playoff.

Gli Eagles giocano contro i Saints (1 gennaio) e i Giants (7 o 8 gennaio) al Lincoln Financial Field. Se gli Eagles sconfiggeranno i Saints domenica prossima, conquisteranno la testa di serie numero 1 nella NFC, che li assicurerà settimana dopo settimana insieme al vantaggio sul campo di casa durante i playoff. Sarà la loro prima partita di playoff in circa tre settimane e mezzo – il 21 o 22 gennaio – al Lincoln Financial Field.

Leggi di più: Quello che abbiamo imparato dagli Eagles-Cowboys: il record di Jonathan Gannon contro i migliori quarterback rimane discutibile

“Probabilmente perderanno un po’ di tempo. Stiamo ancora valutando tutto”, ha detto Siriani. È all’inizio del processo anche qui con queste persone, quindi vogliamo recuperare alcune informazioni. Ma in un certo senso sembra così. Vedremo quanto è grave e quanto durerà”.

Anche il candidato MVP della NFL e quarterback titolare Jalen Hurtz ha iniziato a fare i conti con un infortunio alla spalla che lo ha messo da parte sabato. Illeso, Aquile Il backup Gardner Minshaw è arrivato, che ha completato 24 dei 40 passaggi per 355 yard con due touchdown e due intercetti. C’è una possibilità che Minshew possa essere di nuovo al centro questo fine settimana con Hurts ancora in aria.

“Per quanto riguarda Galen, vedremo, è qui giorno dopo giorno”, ha detto Siriani. “Abbiamo visto quanto voleva giocare [vs. Cowboys]Quanto ha fatto per preparare il suo corpo. Guarire il suo corpo è diverso dal tuo e dal mio. Farà tutto ciò che è in suo potere per stare bene. Se sta bene, giocherà”.

Mentre Johnson, 32 anni, si è infortunato durante il quarto trimestre di sabato. È stato sostituito dal guardalinee offensivo di riserva Jack Driscoll. Dopo la partita, Johnson è stato visto lasciare lo spogliatoio dei visitatori indossando una benda di grado medico intorno alla zona della vita / inguine. Una fonte della lega ha detto che ulteriori test hanno rivelato che Johnson si era rotto un tendine nell’addome.

Leggi di più: Gli Eagles si stanno leccando le ferite mentre sono ancora in posizione per rivendicare il titolo della NFC East Division e una testa di serie numero 1

Gli Eagles sperano che Johnson tornerà per la postseason, ha detto una fonte della lega, anche se ciò potrebbe dipendere da come il suo corpo risponderà al trattamento nelle prossime settimane.

Quattro volte Pro Bowler e due volte All-Pro, Johnson è stato un pilastro di una delle migliori linee offensive della NFL da quando gli Eagles lo hanno selezionato con la scelta numero 4 nel draft del 2013. Non ha permesso un licenziamento in 28 partiteche è la striscia più lunga del campionato, secondo Pro Football Focus.

“Ha appena chiamato”, ha detto di recente Dallas Goodert. Ogni volta che mette le mani su qualcuno, il gioco finisce, quel record è un file [heck] impresa. Ogni volta che entra in campo, è il miglior placcaggio di sempre”.

Johnson inizialmente ha subito un infortunio addominale all’inizio del mese durante la vittoria della Settimana 14 degli Eagles sui New York Giants. A quel tempo, Johnson descrisse il suo infortunio come una “modifica” della “regione inferiore / obliqua destra”. Mentre Johnson ha saltato la seconda metà di quella partita, è tornato alla formazione titolare la settimana successiva a Chicago.

Durante le 10 stagioni di Johnson, gli Eagles sono 72-44-1 (. 620) quando gioca, e solo 12-20 (. 375) senza di lui in formazione.

Con Johnson messo da parte per così tanto tempo, gli Eagles stanno attualmente affrontando due decisioni personali. Driscoll è di fatto il backup nel contrasto destro, ma lo staff tecnico potrebbe considerare di spostare Jordan Mailata da sinistra a destra e inserire il backup Andre Dillard nel contrasto sinistro.

Nel caso di Maddox, gli Eagles possono contare sul backup Josiah Scott, che ha lottato contro il ricevitore largo dei Cowboys CeeDee Lamb. Quando sono in buona salute, gli Eagles vantano uno dei migliori trii difensivi della NFL con Maddox al fianco dei linebacker esterni Darius Slay e James Bradbury.

Ma Maddox, 26 anni, ha già saltato sei partite in questa stagione a causa di infortuni. Ha registrato 43 contrasti, un intercetto e tre passaggi difesi in nove partite. Maddox ha subito un infortunio al dito del piede mentre registrava un licenziamento sul quarterback dei Cowboys Dak Prescott nel primo tempo.

“Per quanto vogliamo che questi giocatori giochino, si tratta sempre prima della loro salute e della salute a lungo termine del giocatore”, ha detto Siriani. Qualsiasi cosa sul tavolo. Adoro il fatto che Jordan abbia una certa versatilità. Adoro il fatto che Andre e Jack siano davvero dei buoni backup. Abbiamo molta fiducia in loro per andare là fuori e fare il loro lavoro.

“Ci sentiamo sconvolti all’idea di perdere Lin in qualsiasi momento. Ma siamo anche fiduciosi nei giocatori che abbiamo nella lista”.

Siriani ha concluso: “Una delle prime conversazioni che abbiamo avuto durante il ritiro… il calvario sta arrivando. Quando attraversi queste cose nella vita e nel calcio, quando hai i leader che abbiamo, rende la navigazione su quelle strade un po’ più facile. . È ancora difficile?” “Certo che è ancora difficile. Siamo ancora arrabbiati per la nostra perdita? Certo che lo siamo. Troverò altre risposte.”