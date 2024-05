L’API di Google Fit verrà chiusa e il destino dell’app Android non è stato annunciato

Dal lancio di Health Connect nel 2022, Google ha ridotto le API di Google Fit per gli sviluppatori. All’inizio di questa settimanala società ha spiegato dettagliatamente come “le API di Google Fit sono state ritirate e saranno supportate fino al 30 giugno 2025”.

Le app di fitness ed esercizio fisico che in precedenza utilizzavano Google Fit hanno tempo fino alla scadenza di giugno 2025 per passare a Health Connect, con Google che la definisce generalmente “piattaforma sanitaria Android”.

Anche se abbiamo interrotto l’API Google Fit Android, miriamo a interrompere l’API entro il 30 giugno 2025. Questo per dare agli utenti abbastanza tempo per passare a Health Connect e continuare il servizio.

Google Guida alla migrazione per gli sviluppatori Elenca a cosa dovrebbero passare sui telefoni Android e Wear OS. Tuttavia, non esiste alcun sostituto per l’API Goals che consente agli utenti di Google Fit di impostare “il numero di passi e i punti cardio che desiderano raggiungere ogni giorno”.

Al momento dell’annuncio della chiusura dell’API, Google non ha detto nulla sulle app Google Fit AndroideIndossa il sistema operativo e Dipartimento di controllo interno. Stanno ancora lavorando per monitorare l’attività e ospitare il tuo archivio completo.

Tuttavia, l’app non è stata aggiornata a Material You e non ha visto alcuna nuova funzionalità. L’ultimo grande aggiornamento è stato il supporto di Health Connect nel 2022, mentre Google ha introdotto la frequenza cardiaca e il monitoraggio della respirazione tramite fotocamera nel 2021.

Fitbit ha acquisito la capacità di vedere le statistiche di altri dispositivi e servizi Health Connect, evitando così ulteriormente Google Fit. Devi usarlo anche per rilevare il sonno su Nest Hub di seconda generazione con Soli Radar. Si prevede che Google inizierà a addebitare questo importo quest’anno.

A questo punto è chiaro che Google Fit non è il futuro. Su Pixel Watch, Fitbit è l’opzione predefinita, mentre Samsung e altri produttori di sistemi operativi Wear hanno le proprie soluzioni di monitoraggio della salute.

Se Google annuncia l’interruzione di Fit, ha senso che coincida con la scadenza per gli sviluppatori di giugno 2025.