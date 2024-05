Helldivers 2 PC sta bombardando a causa dei requisiti PSN

Un’altra settimana, un altro episodio di gioco imbarazzante. In seguito all’esagerata controversia sulla “censura” in Stellar Blade, i giocatori di Steam hanno bombardato di recensioni uno dei giochi di maggior successo dell’anno: Helldivers 2. Come riportato in precedenza, lo sviluppatore Arrowhead sta implementando un requisito di accesso PSN nei prossimi settimane, che è stato segnalato prima del rilascio ma non implementato a causa di problemi tecnici. Ha anche indicato in una dichiarazione che “il periodo di grazia finirà ora”.

Si scopre che in realtà si tratta di 62.000 recensioni negative in un giorno, ovvero il 13% di tutte le recensioni, se si contano le recensioni scritte da persone che non hanno acquistato il gioco direttamente su Steam. https://t.co/XCrPHtxpgK– Daniel Ahmed (@ZhugeEX) 4 maggio 2024

Naturalmente, questa non è affatto una pratica insolita, soprattutto per i titoli cross-play. Ad esempio, questo autore ha dovuto creare di recente un account 2K Sports per giocare a TopSpin 2K25, mentre Microsoft richiede che tu acceda ai suoi servizi per giocare a Minecraft. Sebbene possa indubbiamente essere fastidioso, soprattutto quando i server sono inattivi o i siti Web hanno un’esperienza utente insoddisfacente, la creazione di un account richiede generalmente solo cinque minuti al massimo. Va notato che qui non è necessario scambiare denaro: gli account PSN sono gratuiti.

Sony vuole chiaramente sfruttare lo straordinario successo di Helldivers 2 su PC aggiungendo questi giocatori ai suoi utenti attivi mensili, ma ci sono anche potenziali vantaggi qui: Ghost of Tsushima, ad esempio, aggiungerà un overlay PSN su PC, consentendo ai giocatori di guadagna premi e connettiti con gli amici al di fuori dell’ecosistema della console PlayStation. Sospettiamo che qualcosa di simile possa essere ottenuto con Helldivers 2.

Ma ciò non ha impedito al gioco di attirare più di 60.000 commenti negativi in ​​meno di 24 ore, abbassando la valutazione molto positiva del gioco. ha detto semplicemente il confuso CEO dello studio, chiaramente devastato dal contraccolpo Twitter: “Mi spiace a tutti per come è andata a finire. Spero che potremo rimediare e riconquistare la fiducia fornendo un’esperienza di gioco continua e fantastica. Voglio solo creare fantastici giochi!”.

Oh, direttamente nel risultato della revisione 😢🤕 Beh, penso che sia giustificato. Mi dispiace per tutti per come è successo tutto questo. Spero che potremo rimediare e ripristinare la fiducia fornendo un’esperienza di gioco fantastica e continuativa. Voglio solo creare fantastici giochi! pic.twitter.com/EPO7apDUlc – Plestedt (@Plestedt) 3 maggio 2024

A nostro avviso, questa è una delle controversie sui giochi più sopravvalutate da molto tempo. Mentre ero lì Alcuni Preoccupazioni legittime, come la mancata disponibilità di PSN Tutto In tutto il mondo, in realtà non stanno legiferando sulla reazione meschina e dirompente. Supponiamo che il fatto che abbia attirato questo livello di critiche sia una testimonianza del successo complessivo di Helldivers 2 e, francamente, vale la pena notare che il titolo Ancora Ha raggiunto il picco con oltre 100.000 giocatori durante la notte. Questo per quanto riguarda il boicottaggio, giusto?