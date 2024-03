Kaylee Kelce parla del ritiro di Jason Kelce e della carriera nella NFL – NBC10 Philadelphia

Il giorno dopo che la leggenda dei Philadelphia Eagles Jason Kelce ha annunciato il suo ritiroSua moglie, Kaylee Kelsey, ha parlato della sua reazione al discorso del marito e molto altro in un'intervista esclusiva con NBC10.

Nell'intervista, Kylie ha detto alla NBC10 di aver ascoltato il discorso di suo marito prima che si rivolgesse ai media lunedì pomeriggio.

“Penso di essere stata l'unica ad aver ascoltato il discorso prima di parlarne”, ha detto. “Penso che sia stato semplicemente un riassunto perfetto di 13 anni. È stata una carriera straordinaria quella che ha avuto come giocatore della NFL.

Ha anche detto che suo marito stava lavorando al discorso da anni.

“Ho ascoltato più versioni negli ultimi quattro anni. Questa era una versione completamente diversa”, ha detto. “Penso che ogni anno ricominciasse da zero in termini di ciò che era in superficie. Ma quando ha detto che pensava di ritirarsi da anni, intendeva da anni”.

Kylie ha avuto un posto in prima fila al discorso di suo marito lunedì, inclusa la parte in cui ha parlato di come si sono incontrati per la prima volta a una festa di compleanno degli Eagles.

“Ricordo ancora il momento in cui ha varcato la porta – ha detto il marito -. La prima custodia mi è bruciata nella retina. Era come se fosse scivolata attraverso l'apertura.” “Poi ha iniziato a parlare e ho pensato: 'Amico, è questo l'amore?'

Kylie ha detto alla NBC10 che il momento l'ha emozionata ma l'ha anche resa felice.

“Mi sciocca che stia cercando di parlare di ciò che ricorda di quella notte perché era, come ho detto prima, ubriaco”, ha detto. “Era così dolce. Così dolce. Tanto merito a lui.”

Il discorso di Jason Kelce ha suscitato forti reazioni da parte dei fan degli Eagles e degli spettatori della NFL in generale.

“C'è da aspettarsi un'ondata di amore e sostegno perché so chi è mio marito, il modo in cui si è comportato e come ha influenzato la vita delle persone”, ha detto Kylie. “Ma allo stesso tempo, è ancora scioccante.”