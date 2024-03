SpaceX ci ha appena mostrato come può essere ogni giorno nel volo spaziale

Tra domenica sera e lunedì sera, i team di SpaceX in Texas, Florida e California hanno supervisionato tre lanci di razzi Falcon 9 e hanno completato l'addestramento completo in vista del prossimo volo del gigantesco veicolo di lancio Starship dell'azienda.

È stata una sequenza di eventi notevole, anche per SpaceX, che dall'inizio dell'anno ha lanciato una missione in media una volta ogni tre giorni. Ne abbiamo già parlato in precedenza, ma vale la pena sottolineare che nessun fornitore di lancio, commerciale o governativo, ha mai lavorato a questo ritmo.

SpaceX in precedenza aveva razzi su tutte e quattro le piattaforme di lancio attive. Ma ciò che SpaceX ha realizzato in un periodo di 24 ore è stato degno di nota. Gli ingegneri erano all'interno di almeno quattro centri di controllo che supervisionavano attivamente le operazioni dei veicoli spaziali e dei razzi contemporaneamente.

Estensione SpaceX

Domenica notte presso la struttura Starbase nel sud del Texas, le squadre hanno caricato più di 10 milioni di libbre di metano e ossigeno liquido nel razzo Starship alto circa 400 piedi (121 metri), il cui decollo è previsto non appena mese sulla superficie della Luna. Il terzo volo di prova su vasta scala del lanciatore di nuova generazione di SpaceX.

Questo sarà probabilmente l’ultimo grande test prima che SpaceX lanci il terzo volo di prova della Starship. La prova del conto alla rovescia del razzo completamente impilato si è conclusa come previsto a T-meno 10 secondi, prima che i motori Raptor del booster si accendessero; SpaceX ha quindi drenato il propellente dal veicolo. SpaceX aveva precedentemente testato separatamente il razzo Super Heavy e lo stadio superiore dell'astronave.

La tempistica per il prossimo lancio della Starship dipende dall'approvazione della Federal Aviation Administration, che sta rivedendo le procedure di SpaceX per correggere i malfunzionamenti che si sono verificati durante il secondo volo di prova della Starship a novembre. La settimana scorsa, la Federal Aviation Administration ha annunciato di aver chiuso le indagini sul secondo volo di prova della Starship, che ha avuto un grande successo nel dimostrare progressi significativi nel programma missilistico finanziato privatamente di SpaceX. Ma il volo di prova si è concluso con esplosioni nel booster Super Heavy e nello stadio superiore dell'astronave, spingendo la FAA ad avviare un'indagine.

Durante il prossimo volo della Starship, SpaceX vuole effettuare alcuni primi test della tecnologia di rifornimento nello spazio di cui avrà bisogno per i successivi voli della Starship, come le missioni sulla Luna per la NASA.

annuncio

Nello stesso momento in cui il team di SpaceX in Texas eseguiva le prove del conto alla rovescia della Starship, un altro gruppo di ingegneri e tecnici sulla Space Coast in Florida eseguiva il conto alla rovescia per il lancio del Falcon 9 domenica sera. Tre astronauti della NASA e un cosmonauta russo sono legati ai loro posti a bordo della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX Sforzarsi Una navicella spaziale su un razzo Falcon 9 ha quindi aspettato il decollo dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA alle 22:53 EDT di domenica (03:53 UTC di lunedì).

Il lancio del Falcon 9 per la missione Crew-8 della NASA domenica sera è stato il primo dei tre lanci del Falcon 9 entro le prossime 20 ore. Il successivo è stato il lancio alle 17:05 EDT (22:05 UTC) di lunedì dalla base spaziale di Vandenberg in California con 53 piccoli carichi utili nella decima missione di ridesharing di navi cisterna di SpaceX. I carichi utili dei clienti in questo lancio del Falcon 9 includevano ManthropSAT, un satellite da 88 milioni di dollari finanziato principalmente attraverso donazioni di beneficenza per monitorare le missioni di metano a gas serra in tutto il mondo.

Meno di due ore dopo, alle 18:56 EDT (2356 UTC), un razzo Falcon 9 è decollato dalla piattaforma di lancio più trafficata di SpaceX presso la stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. Questa missione ha portato in orbita altri 23 satelliti Starlink a banda larga per la rete Internet commerciale di SpaceX. Questo è stato il tempo di separazione più breve mai registrato tra due lanci di SpaceX, pari a 1 ora e 51 minuti.

Tutti e tre i lanci del Falcon 9 si sono conclusi con l'atterraggio dei booster del primo stadio del razzo.

Mentre i controllori di Starbase, Cape Canaveral e Vandenberg supervisionavano i tre lanci del Falcon 9, gli ingegneri di SpaceX presso la sede dell'azienda vicino a Los Angeles monitoravano le prestazioni e i progressi del Crew Dragon. Sforzarsi La navicella spaziale è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, dove è attraccata martedì mattina presto. La prossima settimana verrà lanciata un'altra capsula SpaceX, Crew Dragon sopportare, Lascerà la stazione per portare sulla Terra un diverso equipaggio di quattro persone.

SpaceX, che ora conta più di 13.000 dipendenti, ha raggiunto una cadenza di lancio altrettanto rapida a metà febbraio lanciando tre Falcon 9 in circa 23 ore, ma questa volta ha incluso la complessità aggiuntiva di alimentare una capsula dell’equipaggio Dragon nel suo viaggio verso lo spazio. La Stazione Spaziale Internazionale e il conto alla rovescia della navicella spaziale in Texas. Mentre tutto ciò accadeva, un gruppo di controllori di terra stava anche monitorando lo stato di salute della navicella spaziale Dragon attualmente attraccata alla stazione spaziale.