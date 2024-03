Madame Web è uscito il 14 febbraio con una performance deludente al botteghino e recensioni critiche contrastanti. Ma una stella Dakota Johnson I fan dicono che ha dato una performance impeccabile durante il suo tour stampa. Le esilaranti interviste di Johnson che hanno preceduto la première del film hanno indotto i fan a darle il soprannome di “Le migliori celebrità“.

In un'intervista di marzo con la rivista Bustle, Johnson ha commentato il memedom, dicendo che “non era sorpresa che fosse andata così”.

“È stata una vera esperienza di apprendimento, e ovviamente non è bello far parte di qualcosa che è fatto a pezzi, ma non posso dire di non capire”, ha detto, definendola una “esperienza di apprendimento”.

Di cosa parla “Madame Web”?

Dakota Johnson interpreta una paramedica di New York di nome Cassandra “Cassie” Webb, la cui vita viene sconvolta quando acquisisce poteri psichici e diventa lei stessa Madame Webb. Sydney Sweeney, Celeste O'Conner e Isabel Merced interpretano tre ragazze che deve proteggere.

Il film ha ricevuto una valutazione del 13%. Pomodori marci. Recensione Rolling Stone Lo descrisse come “un vero disastro a livello di Chernobyl”. Ha detto al Daily Beast È stata una “tortuosa odissea”.

Sebbene Madame Web sia un personaggio Marvel, il film è stato distribuito attraverso l'Universo Spider-Man di Sony.

Perché si parla delle interviste di Dakota Johnson su Madame Web?

Tutto è iniziato con una frase.

Una delle battute di Johnson dal trailer di “Madame Web” è diventata virale. “Era in Amazzonia con mia madre mentre cercava ragni prima di morire”, dice Cassandra, nella voce fuori campo. La linea è apparsa in numerosi meme, tra cui A Mash-up del Super Bowl.

“Puoi spiegare questa lacuna nel tuo curriculum?” Ero in Amazzonia con mia madre mentre stava facendo ricerche sui ragni poco prima di morire. – Maschera di patate (L'era della fenice) (@CertifiedFool_) 12 febbraio 2024

I fan sono rimasti delusi nell'apprendere che il film non è arrivato al montaggio finale.

Perché questa linea ha avuto un tale collo di bottiglia su Internet? Alla domanda su chi HuffPost Regno UnitoAnche la risposta evasiva di Johnson a questa domanda è diventata virale. Johnson si è chiesto perché quella frase fosse divertente, spingendo il giornalista a dire che era divertente “fuori contesto”.

“Non c'è nessuna frase fuori contesto, fuori contesto?” Johnson ha risposto.

“Urlarle contro per fargli ammettere che era divertente soprattutto per il modo in cui lo diceva e lui cercava disperatamente di trovare un motivo per non dirglielo in faccia,” ha scritto l'utente @X.rorym888.

Johnson ha continuato a tifare durante il tour stampa. Ha fatto notizia per non essere in grado di nominare i titoli dei film di Spider-Man con Tom Holland.

“Dakota Johnson è sicuramente la migliore celebrità.” L'utente X ha scritto @alex_abads, insieme a una clip in cui Johnson descrive erroneamente un film come “Spider-Man: Here He Comes”. (Le altre sue risposte sono state: “Spider-Man: He's Back” e “Spider-Man Trophy.”)

“Ho sempre amato i film Marvel”, ha detto la Johnson, indossando il suo costume da paramedico “Madame Web”. Fai ridere i commentatori. La sua dichiarazione è contratta direttamente Un'altra intervista con “Madame Web” è L'ho fatto, guardando il “quattro per cento” dei film Marvel, che si traduce in “15 minuti di un film”.

Johnson ha anche fatto notizia per aver affermato di non guardare “Madame Web”, né di guardare i suoi film, durante un'intervista con “Madame Web”. FM magica. “Non guardare i miei film è cura di sé”, ha detto Johnson.

Le reazioni imbarazzanti e le risposte apparentemente incaute dell'attrice le hanno fatto guadagnare una base di fan devoti. Una reazione da un'apparizione del 2019 al “The Ellen DeGeneres Show” è diventata virale. Lei e l'ospite stavano discutendo se Johnson aveva chiamato DeGeneres Alla sua festa di compleanno. DeGeneres ha detto che “non è stata invitata”.

“In realtà no, non è la verità, Ellen. Sei stata invitata”, disse Johnson. “L'ultima volta che sono stato nello show l'anno scorso, mi hai davvero sconvolto non invitandoti, ma non sapevo nemmeno volevi essere invitato. Non sapevo nemmeno che ti piacessi!” Ha detto di “averla invitata” ma DeGeneres non è venuto.

Ha anche sconcertato e stupito il pubblico durante questo Video del tour della casa astratta architettonica.

“Adoro i lime. Li adoro. Sono fantastici. Li adoro così tanto, adoro servirli in questo modo a casa mia”, ha detto, indicando una grande ciotola di limoni in mostra nella sua cucina.

Più tardi al Tonight Show con Jimmy Fallon, Ho evidenziato di cosa si tratta realmente, Per così dire.

“In realtà non sapevo nemmeno che fossero lì. Stavo facendo il giro e sono andata in cucina, e il cibo era pronto”, ha ammesso. “In realtà sono allergica al lime”, ha aggiunto.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su TODAY.com