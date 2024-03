Le penali per i ritardi con carta di credito sono limitate a 8 dollari come parte della repressione dell'amministrazione Biden sugli addebiti indesiderati



New York

CNN

—



Martedì i regolatori federali hanno messo a punto una regola per limitare a 8 dollari la maggior parte delle commissioni per i ritardi delle carte di credito, come parte di una più ampia spinta da parte dell’amministrazione Biden per eliminare le commissioni indesiderate.

Il Consumer Financial Protection Bureau apprezza il nuovo regolamento, È stato proposto per la prima volta nel febbraio 2023farebbe risparmiare alle famiglie più di 10 miliardi di dollari all'anno riducendo le tasse da una media di 32 dollari.

IL La nuova regola si applica ai grandi emittenti di carte di credito – Quelli con più di 1 milione di account. Secondo il CFPB, queste società rappresentano oltre il 95% di tutto il debito in essere delle carte di credito.

La nuova campagna per ridurre le commissioni sulle carte di credito arriva mentre la Casa Bianca intende dimostrare che sta agendo per aiutare le famiglie colpite dall’aumento del costo della vita. A gennaio il CFPB ha anche proposto una norma che farebbe proprio questo Limitare le commissioni di scoperto eccessive.

Ciò avviene anche mentre gli americani continuano ad accumulare debiti sulle carte di credito, cosa che è accaduta di recente Ha superato la cifra record di 1,1 trilioni di dollari. Lo sono stati anche alcuni mutuatari, soprattutto millennial e persone a basso reddito Inadempienti sui debiti della loro carta di credito Dopo più di due anni di inflazione elevata.

Secondo il CFPB, ogni anno più di 45 milioni di persone pagano penali per il ritardo sulle carte di credito. Gli organizzatori affermano che queste persone ora risparmieranno in media 220 dollari all'anno.

La nuova norma mira a colmare una lacuna del 2010 che secondo il CFPB le società di carte di credito hanno “sfruttato”, consentendo loro di aumentare le commissioni sui mutuatari che hanno effettuato pagamenti in ritardo.

“Per più di un decennio, i giganti delle carte di credito hanno sfruttato una scappatoia per raccogliere miliardi di dollari in addebiti indesiderati da parte dei consumatori americani”, ha affermato in una nota il direttore del CFPB Rohit Chopra. “La legge odierna pone fine all’era in cui le principali società di carte di credito si nascondono dietro la scusa dell’inflazione quando aumentano le commissioni sui mutuatari per aumentare i loro profitti”.

Il settore finanziario ha criticato il CFPB, avvertendo che il nuovo regolamento danneggerà i consumatori spingendo più persone a ritardare i pagamenti, danneggiando i loro punteggi di credito.

“L’annuncio di oggi è un ottimo esempio di come il CFPB sia stato politicizzato e di come le sue azioni normative promuovano la retorica sull’analisi e sui dati”, ha affermato in una nota Greg Baer, ​​amministratore delegato del Bank Policy Institute, un gruppo bancario. Ha aggiunto che il CFPB antepone “i guadagni politici a breve termine ai benefici a lungo termine per i consumatori”.

La Camera di Commercio degli Stati Uniti è andata oltre, affermando che “presto” avrebbe intentato una causa contro il CFPB per impedire l'entrata in vigore del regolamento “fuorviante e dannoso”.

“Ancora una volta, il Consumer Financial Protection Bureau ha oltrepassato la sua autorità”, ha affermato in una nota Neil Bradley, chief policy officer della camera. “La regola finale dell’agenzia sugli addebiti tardivi sulle carte di credito penalizza gli americani che pagano in tempo il conto della loro carta di credito, costringendoli a pagare coloro che non lo fanno”.

Il CFPB ha rifiutato di commentare la minacciata causa della Camera.

Tuttavia, Sam Gilford, portavoce del CFPB, ha detto alla CNN che quando la norma è stata proposta per la prima volta l’anno scorso, l’agenzia ha ricevuto migliaia di commenti “straordinariamente” positivi da parte del pubblico. “La legge odierna chiude una scappatoia di vecchia data di cui i giganti delle carte di credito hanno abusato per trasformare le penali per ritardi in una delle principali fonti di entrate”, ha affermato Guilford.

La nuova regola entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione nel Registro federale, ha affermato il CFPB nella sua dichiarazione. Un portavoce del CFPB ha detto alla CNN che l’agenzia prevede di pubblicare la norma nel registro federale entro poche settimane. Ciò mette la norma sulla buona strada per entrare in vigore il 1 giugno.

Gli analisti sono rimasti sorpresi dai rapidi piani delle autorità di regolamentazione per attuare pienamente la nuova regola.

“Questo è qualche mese più veloce di quanto ci aspettassimo. Riteniamo che sia inteso ad accelerare il contenzioso”, ha detto in una nota ai clienti Jarrett Seberg, analista di servizi finanziari presso TD Cowen Washington Research Group.

Se Biden vincesse la rielezione, Seberg ha detto che una battaglia giudiziaria sulla regola delle carte di credito potrebbe alla fine raggiungere la Corte Suprema, dove crede che il CFPB “abbia il vantaggio”.

Il modo in cui il CFPB ha progettato la norma ha eliminato “molti argomenti legali potenzialmente forti” che l’industria avrebbe potuto utilizzare per combatterla, ha affermato Ed Mills, analista politico di Washington presso Raymond James.

“Siamo generalmente scettici sul fatto che l'industria riuscirà a ribaltare la base”, ha detto Mills in una nota ai clienti.

Si prevede che la Casa Bianca introdurrà il divieto di penali eccessive per il ritardo delle carte di credito più tardi martedì, quando il presidente Joe Biden convocherà il suo consiglio sulla concorrenza. La Casa Bianca ha affermato che il consiglio dettaglierà le misure volte a “combattere le frodi aziendali”.

Alcuni sostenitori dei consumatori elogiano le nuove normative sulle carte di credito come un modo per aiutare le famiglie vulnerabili.

“È semplicemente ingiusto addebitare una pesante penalità per il ritardo che supera di gran lunga i costi sostenuti dalla società emittente della carta di credito, soprattutto quando qualcuno è in ritardo di solo poche ore o due giorni nel pagamento”, ha affermato Chuck Bell, direttore del programma di advocacy presso Consumer Reports. Nella situazione attuale. Ha definito la nuova regola “ragionevole” e un modo per fare “vera differenza”.

La senatrice Elizabeth Warren, democratica del Massachusetts, ha accolto con favore la mossa del CFPB.

“Queste commissioni indesiderate sono progettate per aumentare i profitti di Wall Street a scapito della classe operaia”, ha detto Warren in una nota. Condividi su X. “Questo governo lavora per il popolo, non per le grandi banche”.

