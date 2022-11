Le azioni salgono in vista della decisione della RBA; Caixin PMI inferiore a 50

La Reserve Bank of Australia ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base al 2,85%, in linea con la previsione media degli analisti in un sondaggio Reuters.

Questa è la settima mossa consecutiva di inasprimento da parte della Reserve Bank of Australia nel tentativo di controllare l’inflazione nel paese.

Il dollaro australiano È salito a circa $ 0,6440 prima della decisione ed è stato scambiato l’ultima volta a $ 0,6429 dopo l’annuncio.

Nella precedente riunione di ottobre, la banca centrale ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, meno del previsto aumento di mezzo punto.

– Abigail Ng