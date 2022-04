Guarda la missione speciale degli astronauti Ax-1 di SpaceX partire dalla stazione spaziale stasera

Aggiornamento alle 12:30 ET: L’uscita dell’equipaggio degli astronauti dell’Ax-1 dalla Stazione Spaziale Internazionale è stata posticipata entro domenica 24 aprile, a causa delle cattive condizioni meteorologiche nei siti di lancio di SpaceX. Lo sgancio ora mira a 20:55 EST di domenica (0055 aprile 25 GMT)con lo schema di distribuzione dell’acqua per lunedì alle 13:00 EST (1700 GMT).

La prima missione completamente privata degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sta per tornare a casa e puoi assistere alla partenza dal vivo.

un SpaceX Una capsula Dragon che trasporta i quattro membri dell’equipaggio della nave Missione Ascia 1 Il laboratorio orbitante dovrebbe partire oggi (23 aprile) dopo un soggiorno di due settimane. I cancelli tra Dragon e la ISS chiuderanno verso le 16:30 EDT (2030 GMT) e SpaceX scenderà solo due ore dopo.

Puoi vedere questi luoghi dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione della NASA, o direttamente attraverso l’agenzia spaziale . La copertura della chiusura del portello inizierà alle 16:15 EST (2015 GMT) e il webcast di sgancio inizierà alle 18:15 EST (2215 GMT).

Se tutto va secondo i piani, la capsula Dragon, chiamata Endeavour, esploderà al largo della costa della Florida domenica (24 aprile) alle 13:46 EDT (1746 GMT). Puoi seguire la procedura anche direttamente qui, per gentile concessione di Assioma Spazio , la società che ha organizzato la missione Ax-1. Il webcast di Axiom inizierà domenica alle 12:45 EST (1645 GMT).

L’Ax-1 è guidato dall’ex astronauta della NASA Michael Lopez-Alegria, che ora è vicepresidente dello sviluppo aziendale per Axiom. Gli altri tre membri dell’equipaggio pagano i clienti: l’americano Larry Connor, il canadese Mark Pathy e l’israeliano Eitan Stipe.

ascia 1 Lanciato su un razzo SpaceX Falcon 9 l’8 aprile ed è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale il giorno successivo. La missione avrebbe dovuto lasciare il laboratorio orbitale martedì (19 aprile), ma il tempo è brutto nell’area di spruzzatura Spingi fuori qualche giorno fa .

Questo ritardo ha influenzato la prossima missione degli astronauti di SpaceX, il volo Crew-4 della NASA. L’equipaggio-4 doveva decollare sabato, ma sta decollando ora Non prima di martedì (26 aprile). I funzionari della NASA hanno affermato di volere una finestra di due giorni tra il lancio dell’Ax-1 e il lancio dell’Equipaggio-4, per consentire il tempo per l’analisi dei dati e altri preparativi.