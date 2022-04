Asta di oggetti di scena per film delle sorelle Wachowski per Trans Youth

foto : Warner Bros.

Il movimento anti-queer Negli Stati Uniti, ciò che ha fatto notizia nelle ultime settimane fa parte di uno sforzo più ampio in tutto il mondo per sradicare le persone gay, in particolare quelle transgender. Poiché la legislazione anti-transgender è stata promulgata nella sfera politica, le organizzazioni hanno creato fondi per aiutare a proteggere i giovani transgender in tutto il mondo. Lana E Lilly Wachowski, Le sorelle dietro matrice FilmE cavaliere veloce, E nuvole atlantiche, Stanno tenendo un’asta per aiutare a garantire la sicurezza dei bambini e degli adolescenti trans in questo momento difficile.

attraverso loro”Inserisci la matrice: l’array di Wachowski“All’asta, le Sisters vendono oggetti delle loro opere più iconiche, inclusi i film di cui sopra e i classici cult di Netflix, sentimento 8. Su Twitter, Lilly l’ha chiamata “Pulizia di primavera” a cui vanno tutti i proventi dell’asta Fondo per la protezione e la difesa della gioventù trans, che donerà tutto il suo denaro finanziato con fondi pubblici a varie organizzazioni negli Stati Uniti. Puoi anche donare denaro semplicemente cliccando sul link qui sopra.

In una dichiarazione di intenti sulla pagina web del fondo, il Fondo per la gioventù ha affermato che i proventi andranno alle organizzazioni “che forniscono servizi diretti ai giovani transgender e difendono i diritti dei giovani transgender nei paesi attualmente presi di mira dalle politiche anti-transgender”. Organizzazioni specifiche includono la Black Trans Advocacy Coalition, il Gender Nexus, la Southern Arizona Gender Alliance e la Zebra Coalition. Al momento in cui scrivo, il fondo ha ricevuto $ 784.633, poco più della metà del loro gioco finale da $ 1.500.000.

Gli articoli rimanenti attualmente disponibili provengono da nuvole E Giove Ascendente, Comprese le collane indossate dai bambini dell’ultimo film Abrasax e le giacche da nuvole atlantiche, e vinile esagonale da nuvole Registrazione dei compositori Tom Tykwer, Johnny Klimek e Reinhold Hill. Le offerte per gli assenti vengono attualmente accettate prima dell’asta dal vivo che inizierà il 12 maggio alle 11:00 ET.

Per ulteriori informazioni su come agire e aiutare i giovani transgender, visitare il sito Settimana Trans qui.

[via[via[عبر[viacollisore]

Vuoi altre notizie su io9? Scopri quando aspettarti le ultime novità meraviglia E Guerre stellari Uscite, a cosa serve DC Universe su film e TVE tutto quello che vuoi sapere su di lui Casa del Drago E Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.