Gabe Plotkin di Melvin Capital si scusa per le perdite con gli investitori, che vogliono indietro i loro soldi

In una svolta emozionante domenica, il fondatore di Melvin Capital Gaby Plotkin ha detto agli investitori che stava ritardando un piano a sorpresa per restituire i loro soldi che ha rivelato la scorsa settimana, ha appreso The Post.

Invece, Plotkin ha detto che intende passare le prossime settimane a decidere i prossimi passi prima di chiudere il suo hedge fund.

“Mi dispiace. Ho sbagliato. Ho fatto un errore. Mi scuso”, ha scritto il magnate degli hedge fund, meglio conosciuto per essere stato criticato dagli investitori di “meme stock” su Reddit lo scorso anno che hanno preso di mira il suo fondo per essere uno short di spicco venditore.

Mercoledì, Plutkin ha fatto arrabbiare gli investitori quando ha proposto un piano che avrebbe restituito il capitale degli investitori alla fine di giugno e quindi avrebbe consentito agli investitori di reinvestire all’inizio di luglio. Melvin, che è sceso del 21% nel primo trimestre, Non cercherai di completare gli investitori.

Invece, chiedeva commissioni di performance per potenziali clienti, compresi quelli che avevano precedentemente perso denaro con lui. Secondo i rapporti, Plotkin ha affermato che manterrà il fondo piccolo – sotto i 5 miliardi di dollari e si concentrerà sull’equity short.

Plotkin ha aggiunto nell’e-mail di domenica che dopo aver parlato con gli investitori, si è reso conto che la sua proposta di chiudere due fascicoli era “silenziosa”.

Melvin Capital è stata criticata l’anno scorso per la sua posizione su GameStop. INA FASSBENDER

“Alcuni di voi pensano che non siamo stati un buon partner. Riflettendoci, avete ragione”, ha scritto Plotkin.

Gli investitori sono rimasti confusi dopo la nota iniziale. Ma le fonti hanno detto al Washington Post che ora sono più confuse che mai. Un investitore ha detto a The Post che l’e-mail era “eccentrica”. Questo investitore ha aggiunto che “non ha idea” di cosa significhi effettivamente l’e-mail.

“Voglio solo indietro i miei soldi”, ha detto l’investitore con rabbia.

Mentre l’errore che Plotkin ha inviato domenica potrebbe aver avuto un tono più rispettoso della sua nota di mercoledì, gli investitori rimangono a disagio. “Molti di noi hanno perso molti soldi”, aggiunge la fonte.

È chiaro che Plotkin è immobile leccare le sue ferite Dopo l’ormai famosa short press su GameStop Stock schiacciare i suoi soldi A gennaio 2021.

Di seguito il testo completo del messaggio:

Ai nostri compagni partner,

Mi dispiace. Hai capito male Hai fatto un errore. Chiedo scusa.



Come abbiamo indicato nella nostra lettera la scorsa settimana, abbiamo cercato di bilanciare diversi obiettivi nel determinare il percorso da seguire. Il nostro obiettivo è stato quello di tornare alla scala in cui possiamo offrire ai nostri investitori rendimenti leader del settore, mantenendo il team che abbiamo costruito in un decennio. Dopo colloqui esplorativi con diversi investitori, in cui abbiamo ricevuto feedback positivi, abbiamo deciso di portare avanti l’approccio delineato nella nostra lettera.



Con il senno di poi e nonostante le nostre intenzioni, ora ci rendiamo conto che ci siamo concentrati sui rendimenti futuri e sulla continuità del team senza un’adeguata considerazione delle perdite di investimento. Apprezziamo quanto sia stato difficile gennaio 2021 per tutti voi e proviamo il dolore per non averlo ammesso abbastanza. Dopo molte conversazioni con i nostri investitori giovedì, venerdì e sabato, mi è chiaro che all’inizio ero sordo. Voglio ringraziare in particolare i nostri investitori del Day One per i loro pensieri sinceri. Alcuni di voi pensano che non siamo stati un buon partner. Riflettendo, hai ragione.

L’integrità è un valore fondamentale nella nostra azienda. Mio nonno, Melvin, da cui la nostra azienda prende il nome, viveva secondo i più alti standard etici e mi ha trasmesso questi valori. C’è abbastanza interesse e massa critica per portare avanti il ​​piano delineato nella lettera della scorsa settimana. Questo ora è completamente irrilevante per me. In questo momento, la nostra struttura che va avanti dovrebbe essere basata su partnership e principi. Ci prendiamo le prossime due o tre settimane per elaborare il contributo che abbiamo ricevuto da tutti i nostri investitori e torneremo con una proposta più equilibrata che si allinea meglio con il nostro interesse collettivo.



Cerco di insegnare ai miei figli che tutti commettono errori, ma alla fine si tratta di come affrontarli. La responsabilità è fondamentale. Ho sbagliato e per questo chiedo scusa a ciascuno di voi.

Cordiali saluti,

Gaby

Gabi Plotkin

Responsabile dell’Informazione e Fondatore