51 miliardi di dollari di affari nel primo giorno; Aereo A321XLR in mostra

Il gruppo ADS, che comprende gli organizzatori della fiera di Farnborough e il gruppo commerciale ADS, ha affermato che la cifra principale rappresenta accordi conclusi a prezzi di listino e includeva 163 ordini fermi per aeromobili del valore di 4,6 miliardi di sterline per il Regno Unito.

FARNBOROUGH, Inghilterra – Gli organizzatori del Farnborough Air Show, uno dei più grandi eventi nel mondo dell’aviazione, hanno annunciato che lo spettacolo ha generato affari per un valore di 39,3 miliardi di sterline (50,8 miliardi di dollari) nel suo primo giorno, mentre Airbus ha mostrato il suo nuovo volo a lungo raggio aerei a corridoio singolo.

Nonostante la crisi, la Boeing, che sembrava cercare di evitare una presenza prominente alla fiera continuando la tendenza recente di evitare l'esposizione di aerei passeggeri, ha occupato un grande stand e ha ricevuto subito un impulso con molti ordini. Korea Air ha firmato un contratto per 40 jet widebody del produttore statunitense, mentre Japan Airlines ha piazzato un ordine fermo per 10 787-9 Dreamliner, con un'opzione per acquistarne altri 10. Lunedì la compagnia aerea low cost vietnamita VietJet ha ordinato 20 Airbus A330neo. Nel frattempo, Airbus ha catturato l'attenzione di migliaia di delegati commerciali con la presentazione nel primo pomeriggio dell'A321XLR, di prossima presentazione, che sarà l'aereo a corridoio singolo con il raggio d'azione più lungo del mondo. L'aereo ha ricevuto venerdì la certificazione europea ed è atteso con impazienza da molte compagnie aeree, tra cui l'irlandese Aer Lingus e la spagnola Iberia, per la sua capacità di coprire rotte a lunga percorrenza precedentemente servite solo da aerei wide-body, con costi di carburante inferiori.

Le prime consegne dell’A321XLR sono previste nel terzo trimestre, quasi un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto, evidenziando uno dei problemi chiave che continua ad affliggere l’industria aeronautica: persistenti ritardi nelle consegne e interruzioni della catena di fornitura.

Negli ultimi anni, il Farnborough Show, che si tiene ogni due anni in concomitanza con il Paris Air Show, ha consolidato il suo ruolo di evento commerciale e di vetrina del settore, con meno esposizioni di aerei e mostre interattive. Nel 2019 ha annunciato che avrebbe abbandonato la parte week-end dell’evento aperta al grande pubblico. All’evento erano presenti un gran numero di startup che lavorano su veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, aerei alimentati a idrogeno e altri progetti di prossima generazione. Boom Supersonic, che sta lavorando per ripristinare i viaggi aerei supersonici, dovrebbe annunciare il suo progetto martedì.

Dimostrazione della compagnia cinese COMAC al Farnborough Air Show il 22 giugno 2024.

La cinese COMAC, vista in futuro come potenziale rivale di Airbus e Boeing, aveva un'offerta ampia, anche se di basso profilo, con piccoli modelli dei suoi jet regionali a fusoliera stretta C919, C929 a fusoliera larga e ARJ21, compresa la cabina configurazioni. La compagnia ha affermato di aver discusso durante l'evento, ma ha rifiutato di commentare su quali compagnie aeree o mercati si rivolgerà con i suoi aerei, che attualmente sono certificati solo in Cina. Funzionari provenienti da diversi paesi sono stati visti allo stand della compagnia, anche se per COMAC era più tranquillo che al Singapore Air Show all'inizio di quest'anno, quando fece la sua prima dimostrazione internazionale del C919 e annunciò un ordine per l'aereo dalla cinese Tibetan Airlines.

La tecnologia militare rimane uno dei componenti più importanti a Farnborough, con aerei tra cui l’F-15E Strike Eagle dell’aeronautica americana, l’F-15QA della Boeing e il Chinook dell’esercito britannico che hanno sentito ruggire in alto a mezzogiorno. Farnborough è riuscito a convincere il nuovo primo ministro britannico Keir Starmer a tenere un discorso di apertura, in cui l’attenzione si è concentrata principalmente sui suoi commenti sull’importanza del progetto comune di aerei da caccia tra Regno Unito, Giappone e Italia.

Un nuovo modello concettuale del loro aereo da caccia di prossima generazione, in collaborazione con i partner del Global Air Combat Program (Regno Unito, Italia e Giappone) è esposto nella BAE Systems Hall durante il Farnborough International Air Show 2024 presso il Farnborough International Exhibition and Convention Center il 22 luglio 2024 a Farnborough, in Inghilterra. Giovanni Cavo | Notizie Getty Images | Immagini Getty