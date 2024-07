Repubblicani come Trump e Vance sbagliano a chiedere le dimissioni del presidente.

I repubblicani non sono caduti dall’albero di cocco e avevano già pronti i loro argomenti di discussione quando domenica Joe Biden ha abbandonato la corsa presidenziale.

La prima argomentazione diffusa che hanno avanzato è stata che, ribaltando la volontà degli elettori democratici alle primarie, i democratici hanno portato discredito al loro partito. Come ha affermato il leader repubblicano al Senato Mitch McConnell, la sostituzione di Biden “aumenterebbe la volontà espressa del popolo americano alle primarie in tutto il paese”. Dall’altra parte del Campidoglio c’è il suo co-presidente, Mike Johnson. I democratici hanno twittato “Invalidando i voti di oltre 14 milioni di americani che hanno scelto Joe Biden come candidato democratico alla presidenza, l’autoproclamato ‘Partito della Democrazia’ ha dimostrato esattamente il contrario.”

La preoccupazione per gli elettori delle primarie democratiche è toccante e certamente sentita. Nella memoria recente, ricorda il lavoro che Donald Trump e i suoi colleghi repubblicani hanno dedicato alla protezione dei diritti dei sostenitori di Bernie Sanders nel 2016 e nel 2020. È più ammirevole di ogni altra cosa – quei 14 milioni di elettori delle primarie, che non hanno avuto altre primarie significative, hanno avuto nuove idee sulla candidatura di Biden dopo il dibattito di giugno – ma è anche uno stratagemma politico piuttosto semplice per incoraggiare la divisione. Nel partito politico opposto. Buona caccia a loro.

Un altro punto di discussione, tuttavia, è che non tiene traccia realmente. E quel punto: Se Biden è troppo vecchio per candidarsi, è troppo vecchio per servireQuindi dovrebbe dimettersi.

I repubblicani stanno sgrossando la linea.

“Se Joe Biden conclude la sua campagna di rielezione, come può giustificare il resto della presidenza?” Candidato repubblicano alla vicepresidenza JD Vance ha twittato. “Non candidarsi alla rielezione riconoscerebbe chiaramente che il presidente Trump aveva ragione riguardo al fatto che Biden non fosse mentalmente idoneo a ricoprire il ruolo di comandante in capo. Non esiste neutralità”.

Johnson non avrebbe potuto essere più d’accordo. “Se Joe Biden non è idoneo a candidarsi alla presidenza, non è idoneo a ricoprire la carica di presidente.” Ha scritto. “Dovrebbe dimettersi immediatamente. Il 5 novembre non arriverà mai abbastanza presto. Un altro membro del gruppo dirigente del GOP della Camera, la rappresentante Elise Stefanik, È stato altrettanto angosciante. “Se Joe Biden non può candidarsi alla rielezione, non può e non è qualificato per servire come presidente degli Stati Uniti. Dovrebbe dimettersi immediatamente.”

E poi, ovviamente, il candidato repubblicano ha condiviso il suo remix su Truth Social.

“Chi governa il nostro paese adesso?” Trump ha pubblicato. “Questo non è Crooked Joe, non sa dove si trova. Se non può candidarsi, non può governare il nostro paese!!!”

Capisco. I repubblicani ritenevano di avere ragione nella candidatura di Biden e pensavano che avrebbero preso la Casa Bianca con poca opposizione. Ora, anche se Kamala Harris è una candidata formidabile e imperfetta, i repubblicani devono lavorare un po’ su questo aspetto. Non lo accettano e vogliono mantenere Biden sul ring. È passata una giornata.

Ma comunque Se è troppo vecchio per correre, è troppo vecchio per servire Senza senso.

Biden è vecchio Con successo Correre per altri quattro anni non significa che non potrai scontare altri sei mesi. Mentre lottava per far passare il messaggio dei democratici, se guardavi la sua conferenza stampa al termine del fortunato vertice della NATO all’inizio di questo mese, sembrava fuori contatto con la realtà e non sembrava particolarmente al comando di un paese straniero. principio. Sarà da qualche parte tra 82 e 86? Quello Gli americani dubitano della domanda C’erano pochi dubbi Sulle sue prospettive per il resto del suo mandato.

NO Tutto I repubblicani usano questa linea nell’annuncio del pensionamento del presidente. Senatore dell’Utah Mitt Romney Segnalato Sembrava un profano, prima di congratularsi con Biden per il suo “rispetto” e per la sua “decisione di ritirarsi dalla corsa era quella giusta e nel migliore interesse del Paese”. Ex vicepresidente Mike PenceAllo stesso modo, ha dichiarato: “Il presidente Joe Biden ha preso la decisione giusta per il nostro Paese e lo ringrazio per aver anteposto gli interessi della nostra nazione ai suoi”.

Questi due, tuttavia, fanno parte del numero (in diminuzione) dei repubblicani di punta che non si sono ancora schierati attorno a Trump. Tuttavia, un repubblicano avidamente pro-Trump – il deputato del Texas Pete Sessions – era sulla stessa lunghezza d’onda.

“Credo che rimarrà in carica”, ha detto Sessions ha detto alla BBC di Biden. “Credo che finirà questo mandato – e penso che il Paese lo farà”. Quando gli è stato detto che Johnson non era d’accordo, Sessions ha detto: “Mike Johnson non sa di cosa sta parlando”.

Forse Johnson lo ha fatto, ma solo il suo punto di vista ha un senso chiaro. Se Biden si dimettesse e Harris diventasse presidente, Johnson sarà il prossimo in linea. Posto a sedere.