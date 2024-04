McDonald's si impossessa del franchising che ha scatenato boicottaggi globali per nutrire l'esercito israeliano | McDonald's

McDonald's sta acquistando il suo franchising israeliano trentennale da Alonyal Ltd, riprendendo la proprietà di 225 ristoranti nel paese che danno lavoro a più di 5.000 persone, hanno detto giovedì le società.

La catena americana di fast food è stata oggetto di boicottaggi e proteste dopo l'annuncio di Alonyal dopo l'attacco del 7 ottobre da parte del gruppo islamico palestinese Hamas. Fornire cibo gratuito all'esercito israeliano.

McDonald's è una catena globale, ma i suoi affiliati sono spesso di proprietà locale e gestiti in modo autonomo.

Il suo amministratore delegato, Chris Kempczynski, ha affermato a gennaio che il conflitto Israele-Hamas ha avuto un “impatto significativo” in molti mercati del Medio Oriente e in alcuni al di fuori della regione.

“McDonald's è impegnata nel mercato israeliano e si impegna a garantire un'esperienza positiva ai dipendenti e ai clienti sul mercato”, ha affermato giovedì Joe Semples, presidente dell'International Development Licensed Markets.

Dopo la conclusione della transazione nei prossimi mesi, McDonald's manterrà i suoi dipendenti e sarà proprietario dei ristoranti e delle attività di Alonial, secondo Omri Badan, amministratore delegato e proprietario di Alonial.

Le società non hanno reso noti i termini della transazione.

Un’altra importante catena di fast food occidentale, Starbucks, ha assistito al boicottaggio di campagne con posizioni filo-israeliane e presunti legami finanziari con Israele.

Reuters ha anche riferito che McDonald's in Scozia non ha emesso un avviso ai clienti congratulandosi con l'esercito israeliano per l'uccisione di migliaia di civili a Gaza, come suggerito nei post sui social media che condividevano il messaggio e la foto di un poster con il logo dell'azienda.

L'annuncio è stato creato da un gruppo di attivisti ed esposto nei punti vendita McDonald's di Glasgow. Lo staff artistico di Palestine Scotland non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

Le immagini del poster mostrano il logo giallo di McDonald's, che dice: “McDonald's sta dando cibo gratis all'esercito israeliano, soprattutto quando il resto di Gaza sta morendo di fame, e ne siamo orgogliosi. Semplicemente non ci interessa.

La McDonald's Corporation ha dichiarato a Reuters che il poster non era reale: “Siamo sconvolti dalla disinformazione e dalle false dichiarazioni sulla nostra posizione in risposta al conflitto in Medio Oriente. McDonald's Corporation non sponsorizza né sostiene alcun governo coinvolto in questo conflitto.

La società madre, McDonald's Corporation, ha deciso, indipendentemente dagli affiliati locali, di ritirarsi dall'attività della sua controllata israeliana volta a fornire pasti gratuiti all'esercito israeliano.