Boris Johnson accusa David Cameron di ammorbidire la “vittoria di Hamas” – Politico

Johnson ha aggiunto: “Se si vogliono prove della follia del governo, gli avvocati del Ministero degli Esteri sembrano essere impegnati a considerare l'idea – che lo stesso ministro degli Esteri non ha ancora respinto, per quanto ne so”.

Le critiche di Johnson a Cameron arrivano nel mezzo di un acceso dibattito nel Regno Unito sull'opportunità di continuare a consentire le esportazioni di armi verso Israele dopo che gli operatori umanitari della World Central Kitchen sono stati uccisi in un raid israeliano.

Secondo quanto riferito, il governo è diviso sulla questione mentre gli avvocati governativi valutano se Israele stia violando il diritto internazionale nella sua campagna a Gaza.

Johnson ha detto di Cameron sulle esportazioni di armi: “Sembra che sia caduto in un po' di confusione su questo tema”. Ha detto che porre fine a questi aiuti a Israele equivarrebbe a “volere la sconfitta militare di Israele e la vittoria di Hamas”.

Faida di lunga data

I commenti di Johnson riprendono anche la rivalità di lunga data tra gli ex primi ministri, che risale al tempo in cui entrambi frequentavano la scuola privata britannica d'élite di Eton.

La rivalità più nota tra i due è quella di prendere posizioni opposte sulla Brexit, con il voto del Regno Unito a favore della fine del sostegno al Remain nella presidenza di Cameron e l’accelerazione dell’ascesa di Johnson ai vertici della politica britannica.

Cameron ha criticato duramente Johnson quando è tornato in prima linea nella politica britannica Unisciti al Ministero degli Affari Esteri Lo scorso novembre, ha scherzato dicendo che non era “Cincinnato in bilico sul mio aratro” quando era fuori dal governo – un vago riferimento al discorso di dimissioni di Johnson da primo ministro.

Johnson una volta chiamò Cameron “Girly Daring” ha conseguito una laurea di prima classe presso l'Università di Oxford, mentre Johnson ha ricevuto una laurea con lode di seconda classe.