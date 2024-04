Home » Tech Microsoft sta perdendo un dirigente chiave di Xbox a causa del continuo cambiamento nel mondo dei giochi Tech Microsoft sta perdendo un dirigente chiave di Xbox a causa del continuo cambiamento nel mondo dei giochi 0 Views Save Saved Removed 0

Il CEO di Xbox Karim Choudary lascia Microsoft dopo oltre 26 anni presso l'azienda. Windows centrale Rapporti Oggi è l'ultimo giorno di Choudhury e la sua partenza ha portato a un cambiamento in alcuni team di Xbox. La partenza di Choudhury arriva appena sei mesi dopo un importante cambiamento nella leadership di Xbox e nel mezzo dei continui cambiamenti nella strategia di gioco di Microsoft.

Chaudhry si è concentrato sui piani AI di Microsoft per Xbox negli ultimi mesi, che includono un nuovo chatbot per Xbox AI il bordo È stato rivelato esclusivamente all’inizio di questa settimana. Choudhry è stato anche fondamentale nel supportare la compatibilità con le versioni precedenti di Xbox e ha contribuito a far rivivere Xbox Cloud Gaming come xCloud nel 2019.

Microsoft sta ora spostando l'ex team di Choudhry, Xbox Emerging Tech, sul lato Xbox guidato da Roanne Sones. È stato creato un nuovo team Xbox Experiences and Platforms, guidato da Ashley McKissick e Kevin Gammill in quella che si dice sia una spinta per migliorare l'esperienza Xbox su console Windows e Xbox.

Questi ultimi cambiamenti in Xbox arrivano mentre Microsoft continua a considerare cambiamenti strategici alla sua divisione Microsoft Gaming. All’inizio di quest’anno, Microsoft ha lanciato una serie di giochi precedentemente esclusivi per Xbox su PS5 e Nintendo Switch Il mare dei ladri L'uscita sulla console Sony è prevista per il 30 aprile.

Fonti che hanno familiarità con i piani di Microsoft mi hanno detto che la società sta continuando a valutare altri giochi esclusivi per Xbox in arrivo su PS5. Capisco Il mare dei ladri Servirà come un test importante per vedere se altri giochi potrebbero arrivare su PS5 o Nintendo Switch. READ Perché tutti indossano abiti firmati dalla NASA?

Microsoft sta anche lavorando alla prossima generazione di console Xbox, con il capo dei giochi Phil Spencer che recentemente continua a stuzzicare la possibilità di una Xbox portatile. incontrandosi con a coste. Spencer ha anche lasciato intendere che Xbox potrebbe eventualmente acquisire negozi di PC come Epic Games Store e Itch.io, suggerendo che Microsoft sta ancora valutando la possibilità di apportare ulteriori grandi modifiche alla sua strategia complessiva su Xbox.