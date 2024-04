Lunedì gli aerei della NASA inseguiranno l’eclissi a 460 miglia orarie. questo è il motivo.

Durante questo periodo l'ombra della Luna passerà su un'ampia zona del Nord America Eclissi solare totale l'8 aprile La NASA invia aerei per inseguirlo.

Due aerei WB-57 della NASA seguiranno l'eclissi mentre si muove La via del totalitarismo In tutti gli Stati Uniti, strumenti speciali vengono puntati sull'atmosfera esterna del Sole, o corona.

Studiando l'atmosfera esterna e la ionosfera del Sole, caricate elettricamente, tre squadre di scienziati della NASA sperano di comprendere meglio la struttura e la temperatura della corona; In che modo il Sole influenza la ionosfera del nostro pianeta? E spiarne qualcuno Gli asteroidi vaganti sono solitamente nascosti nel bagliore del sole .

“L'eclissi è fondamentalmente un esperimento controllato.” Spezie Kondori ricercatore principale nel campo della misurazione della ionosfera e professore assistente di ricerca presso la Virginia Tech di Blacksburg, Virginia, Lo ha detto in un comunicato .

Salendo fino a 50.000 piedi (15.000 metri) dal suolo, i WB-57 possono librarsi sopra la copertura nuvolosa e le particelle atmosferiche per catturare immagini nitide nella luce visibile e infrarossa.

Gli aerei cronometrano i decolli e i voli esattamente mentre passa l'eclissi. Raggiunge una velocità di 460 mph (740 km/h) per estendere il tempo totale osservato di un ulteriore 25%, ovvero circa 6 minuti e 22 secondi. (Per fare un confronto, il totale più lungo visibile sulla Terra sarebbe di 4 minuti e 27 secondi a Torreon, in Messico.)

Uno dei tre aerei WB-57 della NASA. (Credito immagine: NASA Goddard)

Mentre corrono lungo il percorso dell'eclissi verso est, gli spettrometri montati sugli aerei misureranno la temperatura e gli elementi all'interno della corona e le sue esplosioni, chiamate espulsioni di massa coronale. Allo stesso tempo, le telecamere misureranno la luce della corona media e inferiore fino alle lunghezze d’onda del medio infrarosso e scatteranno immagini a una risoluzione così alta da rivelare un anello di polvere vicino al Sole che si ritiene ospiti gli asteroidi.

“Estendendo la durata totale, stiamo estendendo la quantità di dati che possiamo ottenere.” Shadia HabbalLo afferma nella dichiarazione il ricercatore presso l'Istituto di Astronomia dell'Università delle Hawaii e il ricercatore capo di uno degli esperimenti. “Questa luce è la migliore sonda che abbiamo oltre a inserire un termometro nella corona.”

Infine, un terzo esperimento studierà l'effetto dell'ombra della Luna sulla ionosfera terrestre, che consentirà agli scienziati di ottenere una misura accurata della sua carica.

“Ci dà l'opportunità di capire come i cambiamenti nella radiazione solare possono influenzare la ionosfera, che a sua volta può influenzare alcune di queste tecnologie come il radar e il GPS su cui facciamo affidamento nella nostra vita quotidiana”, ha detto Kondori.