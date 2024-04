Toy Story 5, date di uscita del prossimo film di Star Wars

“Toy Story 4”, sfondo da sinistra: Bunny (Jordan Peele), Ducky (Keegan-Michael Key); In primo piano da sinistra: Buzz Lightyear (Tim Allen), Woody (Tom Hanks), Bo Peep (Annie Potts), 2019.

Woody e Buzz hanno un appuntamento per tornare nei cinema. La Disney distribuirà i film Pixar Storia di giocattoli 5 Lo studio ha annunciato venerdì 19 giugno 2026.

L’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha fatto l’annuncio per la prima volta Storia di giocattoli 5 Nel febbraio 2023, con il sequel che tentava di tornare alla forma del franchise dopo la deludente performance dello spin-off del 2022, Anno luceIn cui recitava la voce di Chris Evans. storia del giocattolo Ha abbracciato quattro film principali risalenti al 1995, con la puntata più recente che ha superato il miliardo di dollari al botteghino nel 2019. I lungometraggi presentano la voce di Tom Hanks nei panni di Woody e Tim Allen nei panni di Buzz Lightyear.

Storia di giocattoli 5La data di uscita nei cinema era tra una serie di modifiche e aggiunte apportate al calendario di uscita della Disney. Lo studio sta anche spingendo un remake live-action di Dwayne Johnson Moana Per un anno fino al 10 luglio 2026 (precedentemente previsto dal 27 giugno 2025). Questa mossa dà all'animazione la possibilità di respirare Vaiana 2che aprirà il prossimo novembre.

Anche lo studio lo ha confermato Guerre stellari caratteristica Il Mandaloriano e Grogu Si inchinerà il 22 maggio 2026, come previsto. Il mandaloriano Il creatore Jon Favreau dirigerà il film, adattato dal suo show Disney+ e interpretato da Pedro Pascal. È una caratteristica particolarmente importante, poiché Lucasfilm cerca di tornare Guerre stellari Sul grande schermo per la prima volta dal 2019 L'ascesa di Skywalker. Sebbene il franchise abbia prosperato su Disney+, diversi tentativi di rilanciarlo come proprietà sul grande schermo sono falliti durante lo sviluppo.

In altre notizie, interpretato da Jared Leto Tron: Ares Apre il 10 ottobre 2025. Il film segue il classico del 1982 Vedie 2010 Vedi: eredità. Mentre i film precedenti si concentravano su un personaggio che entra in un computer, si dice che il nuovo capitolo sia ambientato principalmente nel mondo reale mentre l'intelligenza artificiale sfugge ai suoi confini digitali.

Nel frattempo, il XX secolo DilettanteIl film, con Rami Malek e Rachel Brosnahan, è stato posticipato dall'8 novembre 2024 all'11 aprile 2025.

“Facciamo affidamento sui nostri marchi ineguagliabili”, ha affermato Iger nel 2023 quando ha fatto l’annuncio. Storia di giocattoli 5 È tra una serie di sequel in lavorazione, inclusi altri… Zootropolis E Congelato.