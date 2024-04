Terremoto di Taiwan: come la preparazione dell'isola l'ha salvata per oltre due decenni

2 ore fa

A un centinaio di metri dal cordone di polizia, le strade della città di Hualien sembrano del tutto normali. Negozi e caffè sono aperti e il traffico scorre. Attraversa la città e se non sapessi che giorni fa c'è stato un forte terremoto, non lo indovineresti.

Il fatto che questa città sia rimasta in gran parte illesa ha acceso un dibattito immediato su come e perché.

Un edificio in cui vivevo quando ero studente è stato condannato dopo che si è scoperto che era stato costruito con cemento ottenuto da sabbia marina. La sabbia marina è molto più economica di quella fluviale, ma ha un contenuto di salinità molto più elevato. Ciò corrode le barre d'armatura in acciaio, causando il cancro del cemento.

Il governo inoltre rivede costantemente i livelli di resistenza antisismica richiesti per gli edifici e identifica quelli che necessitano di essere migliorati. Dopo il 1999, hanno effettuato un'indagine sismica, che in genere prevedeva l'aggiunta di un telaio con travi in ​​acciaio all'esterno dell'edificio o l'aggiunta di rinforzi come colonne aggiuntive. Questo vale anche per infrastrutture come i ponti.