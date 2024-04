Le cuffie wireless più vendute di Sony costano ora solo 50 dollari

Tutti i prodotti e i servizi presentati sono selezionati in modo indipendente dai nostri redattori. Tuttavia, Billboard potrebbe ricevere una commissione sugli ordini effettuati tramite i suoi collegamenti di vendita al dettaglio e il rivenditore potrebbe ricevere determinati dati verificabili a fini contabili.

Pochi marchi colpiscono costantemente nel segno come Sony quando si tratta di realizzare cuffie di alto livello. Essi Cuffie WH-1000XM5 Lei Le migliori cuffie con cancellazione del rumore nel mondo degli affari, mentre il loro modello WHCH710N (In vendita a 129 dollari) Ottimo per rispondere alle chiamate a casa o in ufficio.

L'offerta migliore per le cuffie Sony online in questo momento è con Cuffie wireless Sony WH-CH510che è contrassegnato da Solo $ 49,99 su Amazon. Esclusivamente su Amazon (il che significa che non troverai questo affare da nessun'altra parte), le cuffie hanno avuto un prezzo di $ 99 in passato, rendendolo uno sconto da non perdere.

La migliore offerta di cuffie Sony economiche del 2024: cuffie wireless da $ 50 su Amazon

Affare Amazon

Cuffie wireless Sony WH-CH510

$ 49,99 $ 59,99 Sconto del 17%.

Acquista ora su Amazon

Le cuffie WH-CH510 sono dotate di padiglioni morbidi e confortevoli e di un suono potente e brillante che dura fino a 35 ore con una singola carica. Associa le cuffie al tuo telefono o laptop tramite Bluetooth oppure collegale quando hai bisogno di supporto rapido. Una ricarica di 10 minuti ti offre fino a 90 minuti di riproduzione.

L'unità driver da 30 mm non è grande come alcune unità Le cuffie più costose in circolazionema queste tazze offrono comunque un suono decente, sia che tu stia ascoltando musica o il tuo podcast preferito.

Queste cuffie sono ottime anche per rispondere alle chiamate e sono compatibili con assistenti vocali come Siri e Google, così puoi rispondere alle chiamate, cambiare brano e regolare il volume a mani libere. Non crederci sulla parola: queste cuffie Sony ce l'hanno Voto 4,5 stelle (su cinque) da oltre 37.000 riferimenti online verificati. In effetti, oltre il 70% degli acquirenti ha assegnato a questo paio di cuffie una valutazione completa di cinque stelle.

Questo accordo ti offre un paio di cuffie wireless Sony, un cavo USB Type-C per la ricarica e un manuale di istruzioni. Cosa ci piace: il design girevole dei padiglioni auricolari aiuta le cuffie a ripiegarsi per viaggiare facilmente. Aggiungi una custodia per le tue cuffie Solo $ 12 qui.

Non capita spesso di poter acquistare un paio di cuffie di marca per meno di $ 50, quindi questo è un affare da non perdere. Guarda per intero Offerta cuffie Sony su Amazon qui. Come per tutte le offerte Amazon, le quantità sono limitate, quindi ti consigliamo di aggiungerle subito al carrello.

