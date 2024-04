Iowa contro UConn: come guardare adesso la partita delle Final Four femminili della NCAA

Kaitlin Clark e gli Iowa Hawkeyes affronteranno gli UConn Huskies venerdì in un incontro di Final Four. (AP Photo/Maria Altafer)

IL Follia Il torneo NCAA femminile continua venerdì con le partite delle Final Four. Dopo quasi tre settimane di partite, ci sono solo quattro squadre rimaste nel torneo NCAA femminile: n. 1 South Carolina, n. 1 Iowa, n. 3 NC State e n. 3 UConn. Come va il tuo arco in questi giorni? Le Final Four inizieranno venerdì, iniziando con South Carolina vs NC State, seguito da Iowa vs UConn alle 21:30 ET su ESPN. Siete pronti a vedere quali squadre giocheranno la partita del Campionato Nazionale? Ecco come guardare Iowa vs. UConn venerdì, oltre al resto del programma del torneo NCAA, quote di March Madness e altro ancora.

Come guardare Iowa vs. UConn:

data: Venerdì 5 aprile

tempo: 21:30 ET

Canale tv: esp

fluire: Corde arancioni e blu

Quando si disputeranno le Final Four femminili?

Il torneo femminile NCAA continua con le partite delle Final Four venerdì, a partire dalle 19:00 ET.

Programma delle Final Four di March Madness:

Venerdì 5 aprile

Canale di March Madness:

Le ultime quattro partite del torneo femminile Verrà trasmesso su ESPN. Le partite del torneo NCAA femminile saranno trasmesse su ESPN, ABC, ESPN2, ESPNU ed ESPNNews.

Il torneo March Madness maschile della NCAA sarà trasmesso in diretta su una combinazione di CBS, TBS, TNT e truTV. Se al momento non ottieni tutti questi canali, ecco cosa ti consigliamo:

Per i canali locali in diretta come CBS o ABC, ti consigliamo di cercare Antenna TV vecchia scuolao iscriviti a Paramount+ con Showtime che include l'accesso alla copertura in diretta della CBS.

Per accedere ai giochi su TBS, TNT e truTV, HBO Max Attualmente offre ancora B/R Sports gratuitamente agli abbonati di qualsiasi livello Max.

Se vuoi aggiungere un solo abbonamento al tuo arsenale, alcuni Servizi TV in diretta Visualizza tutti I canali di cui avrai bisogno per stare al passo con March Madness, ad esempio DirectTV, Corde arancioni e blu Piano e YouTube TV.

Come guardare le partite femminili di March Madness:

Programma di March Madness 2024:

19-20 marzo: prime quattro partite a Dayton, Ohio

21-22 marzo: partite del primo turno in varie località

23-24 marzo: partite del secondo turno in varie località

28-29 marzo: 16 avvincenti partite in diverse località

30-31 marzo: partite Elite Eight in varie località

5-6 aprile: partite della Final Four allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona

7-8 aprile: partita del campionato NCAA allo Start Farm Stadium di Glendale, Arizona

Altri modi per guardare March Madness 2024: