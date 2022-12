Classifiche di potenza NFL 2022 della settimana 17 di PFT

Immagini Getty

1. 49ers (11-4; n. 4): batterebbero chiunque nella NFL in questo momento. Se questo non li rende i numeri 1, cosa li rende?

2. The Bills (12-3; n. 2): non hanno perso da quella corsa sulle montagne russe contro i Vikings. Forse non perderanno mai più.

3. Chiefs (12-3; n. 3): non riesco ancora a scrollarmi di dosso la sensazione che torneranno al Super Bowl e lo vinceranno.

4. Le aquile (13-2; n. 1): possono davvero sperperare il primo seme?

5. Bengals (11-4; n. 5): la partita di lunedì sera contro i Bills ha significato tutto per i Bengals. E per le bollette.

6. I Cowboys (11-4; n. 6): Riusciranno a rimanere coerenti? Questa è la vera domanda per una squadra che tende a spararsi sui piedi.

7. Vikings (12-3; n. 7): a un certo punto la fortuna non torna.

8. The Ravens (10-5; n. 9): possono dare una scossa all’AFC Stadium.

9. Caricatori (9-6; n. 10): se sono completamente scatenati Giustino HerbertPossono uscire con chiunque.

10. Jaguars (7-8; n. 14): nessuno dovrebbe affrontarli nei playoff.

11. Dolphins (8-7; n. 8): un’altra stagione decente, un’altra sconfitta nei playoff.

12. Nero (7-8; n. 11): è stato interessante per tutta la vita. E potrebbe non finire.

13. Giants (8-6-1; n. 12): sono abbastanza bravi da mantenere sempre le cose interessanti.

14. LEADER (7-7-1; n. 13): Potrebbe essere Carson Wenz tempo, con i playoff in palio.

15. Steelers (7-8; n. 20): Improvvisamente, un record vincente non sembra così folle.

16. Packers (7-8; #22): nessun concorrente dei playoff NFC dovrebbe voler entrare nei Packers.

17. Patriots (7-8; n. 15): la fine potrebbe non accadere quest’anno, ma si sta avvicinando.

18 – Seahawks (7-8; n. 16): Gino SmithIl recente calo del gioco potrebbe renderlo più economico da mantenere.

19. Titans (7-8; #17): non hanno ancora vinto dalla settimana prima del Ringraziamento.

20. The Jets (7-8; No. 18): Vai in viaggio, Zack, e non tornare più, non più, non più.

21. Brown (6-9; n. 19): gli alti e bassi di Brown stanno per uscire.

22. The Pirates (7-8; n. 23): se arrivano ai playoff, saranno pericolosi.

23. Panthers (6-9; n. 24): Con ogni vittoria, diventa sempre più difficile per David Tipper non assumere Steve Wilkes.

24. I Santi (6-9; n. 25): Fai Collina Tesum Quarterback a tempo pieno, per favore.

25 – Incursori (6-9; #21): Derek Carr È il peggior centrocampista del campionato.

26 – Arieti (5-10; n. 27): Baker Mayfield È il miglior giocatore cattivo del campionato.

27. Hawks (5-10; n. 26): Per quanto tempo Arthur Blank tollererà “Ehi, non ci mettiamo in imbarazzo”?

28. Cardinali (4-11; n. 29): le questioni più importanti devono essere risolte presto.

29. Gli orsi (3-12; n. 30): Ma L.J Giustino Campipotrebbero non essere redditizie.

30. Texas (2-11-1; n. 32): A loro merito, non si arrendono mai.

31. The Colts (4-10-1; n. 31): dovrebbero semplicemente arrendersi.

32. Broncos (4-11; n. 28): si sono ufficialmente arresi.