Buon anno su Marte! La NASA suona il Pianeta Rosso a 37

I fan di Marte dovranno sorseggiare lo champagne di Capodanno un po’ prima nel 2022.

L’inizio del nuovo anno Marte È iniziato oggi (26 dicembre), ha detto la NASA, giorni dopo Rover Perseveranza Stabilire una pietra miliare sul Pianeta Rosso archiviando Due depositi materiali che verrà utilizzato in una futura attività di reso di esempio.

“No, non stiamo festeggiando presto per caso”, dice la NASA Mars account twitter scherzato, (Si apre in una nuova scheda) Facendo riferimento al calendario gregoriano, che è seguito dalla maggior parte del mondo; Il capodanno di questo sistema terminerà come di consueto il 1° gennaio (tuttavia, la tua tradizione potrebbe prevedere capodanni diversi).

La NASA e diverse altre agenzie spaziali stanno perlustrando la superficie del Pianeta Rosso alla ricerca di segni di vita antica, che culmineranno in una missione congiunta NASA-europea di restituzione di campioni che potrebbe trasportare la regolite negli anni ’30.

È stato il primo sorvolo di Marte Marinaio 4 È il 14 luglio 1965, ma per il capodanno del Pianeta Rosso, gli scienziati hanno iniziato a contare da quando il pianeta ha raggiunto l’equinozio di primavera settentrionale nel 1955. “Punto di partenza arbitrario, ma aiuta ad avere ordine”, hanno scritto i funzionari della NASA su Twitter.

“Numerare gli anni di Marte aiuta gli scienziati a tenere traccia delle osservazioni a lungo termine, come i dati meteorologici raccolti nel corso di decenni dalla navicella spaziale della NASA”, hanno aggiunto.

Perché Marte è più lontano dal sole di TerraIl pianeta rosso impiega quasi il doppio del tempo per orbitare attorno al nostro sole. L’anno marziano dura 687 giorni e, a proposito, l’ultima volta che siamo entrati nel nuovo anno sul Pianeta Rosso, Perseverance non era ancora atterrato.

Il veicolo delle dimensioni di un rover è atterrato il 18 febbraio 2021, circa 11 giorni dopo l’ultima celebrazione del capodanno marziano. Oltre ad andarsene Nascondigli a forma di spade laser Sulla superficie del pianeta c’è già un elicottero di accompagnamento chiamato Ingenuity Completato 37 voli Si prevede che riprenderà presto il volo.

