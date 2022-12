Spoiler del General Hospital dal 26 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Soaps.com ha il più recente, il più recente Ospedale Pubblico Spoiler per due settimane da lunedì 26 dicembre a venerdì 6 gennaio. Heather apprende informazioni interessanti, Cyrus si offre di aiutare Laura, Liz condivide una rivelazione con Finn e Obrecht prende in mano la situazione – inoltre le vacanze sono in pieno svolgimento a Port Charles!

Ospedale Pubblico Spoiler per la settimana del 26 dicembre:

Ospedale Pubblico Spoiler per lunedì 26 dicembre:

Oggi Ospedale pubblico, Heather si offre di aiutare Mac e Robert Esme viene catturato, ma vuole qualcosa in cambio. Laura e Curtis sono entrambi sospettosi quando vedono Trina e Spencer con le teste unite.

Teri non dovrebbe essere sorpresa da ciò che fa Britt, eppure, in un certo senso, lo è. (Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con quello L’assassino di feste che Brett ha intenzione di organizzare Per lei?)

Poche informazioni nelle mani sbagliate possono essere molto pericolose. E nelle mani di Heather Weber? Beh, non possiamo immaginare che tipo di caos provocherebbe!

Per dimostrare che in realtà è un amico, Dante incoraggia Cody. Ma il suo amico ascolterà?

Trina e Spencer sono della stessa opinione. Ma la loro determinazione sarà ripagata?

Robert e Mac sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative.

Ospedale Pubblico Spoiler per martedì 27 dicembre:

Ricordi quando Brook Lynn e Maxie non si sopportavano? Hanno fatto così tanta strada, grazie a loro che hanno escogitato alcuni schemi insieme. Quindi non sorprende che quando Brook Lynn ha bisogno di qualcuno con cui parlare, Maxie è lì.

Michael continua a sostenere al 100% Willow e i suoi piani.

Sonny era diffidente quando Valentine gli si avvicinò con un accordo proposto dai concorrenti. Quando Sonny negozia un accordo, si riferisce a questa losca offerta?

Carly continua a interferire, ignorandoci completamente mentre sediamo qui avvertendoci che probabilmente si pentirà delle sue azioni. (Perché, perché, i telev non ascoltano mai?)

Chase e Sasha trovano il tempo per aggiornarsi sugli eventi recenti.

Ospedale Pubblico Spoiler per mercoledì 28 dicembre:

Non pensiamo necessariamente alla Obrecht come alla persona più onesta, ma sospettiamo che la promessa che ha fatto oggi sia quella che intende mantenere.

Apparentemente stanno servendo il gelato all’inferno, perché Spencer fa qualcosa che non avremmo mai pensato di vedere: scusarsi con Ava. (D’altra parte, abbiamo visto scintille volare tra i due per molto tempo, e anche il suo fotografo lo ha suggerito La coppia potrebbe oltrepassare il limite un giorno!)

Dicono che a volte l’aiuto arriva da dove meno te lo aspetti… il che si rivelerà sicuramente il caso quando Cyrus darà una mano a Laura!

Anna e Valentine si ritrovano a scavare più a fondo in un mistero che si sta svelando.

Victor, determinato a scoprire chi è il vero capo dei Cassadine, avverte Nicholas.

Ospedale Pubblico Spoiler per giovedì 29 dicembre:

Da quando Liz ha scoperto che Esme era tenuta in ostaggio da Nicholas, il piano ha visto l’infermiera come un anello debole. Quando Esme inizierà a provare a interpretare Elizabeth, troverà un modo per farla incazzare?

Michael non si arrende facilmente!

Quando Ava finalmente rivelerà cosa sta davvero cercando, davvero, a chi svelerà i fagioli?

Laura non ha intenzione di sopportare i suoi crescenti dubbi.

Pronta o no, la festa dell’anno inizia mentre Brit si prepara a festeggiare il suo compleanno in grande stile!

Ospedale Pubblico Spoiler per venerdì 30 dicembre:

Il capodanno sarà sicuramente chiassoso a Port Charles quando Liz decide di condividere alcune informazioni con Finn, Laura dà una spintarella a suo figlio Nicholas, la festa di Brett è una scena a sorpresa dopo l’altra ed Esme decide che è ora di correre un grosso rischio !

Ospedale Pubblico Spoiler per la settimana del 2 gennaio:

Ospedale Pubblico Spoiler per lunedì 2 gennaio:

Anche i sempre indaffarati residenti di Port Charles hanno bisogno di un giorno libero occasionale, e sembra che sia quello che avranno oggi. Nessun episodio verrà trasmesso.

Ospedale Pubblico Spoiler per martedì 3 gennaio:

Carly e Drew trovano il tempo per festeggiare. (Considerando che la loro unione può portare a grossi problemi legali, spero che siano abbastanza intelligenti da organizzare una festa privata invece di fare spettacolo pubblico!

Dante e Sam hanno un rapporto molto forte, ma lui non è mai stato del tutto onesto con lei… soprattutto riguardo al suo passato con Cody. Quando Dante decide di condividere un po’ di se stesso, significa che potrebbe finalmente informarla su questa parte del suo passato?

Se c’è una persona di cui molto probabilmente ti puoi fidare, è la donna che ti ha aiutato a tenere una donna incinta rinchiusa in una torre. Quindi ha senso che Nicholas si fidi di Elizabeth. In altre notizie da Cassadine, Spencer sta per scoprire qualcosa di sorprendente.

Port Charles inizierà l’anno con un calo della gente del posto? Questo potrebbe essere il caso in cui il gancio colpisce di nuovo!

Ospedale Pubblico Spoiler per mercoledì 4 gennaio:

Trina è una giovane donna molto intelligente, quindi quando parla delle sue insicurezze, potrebbe essere intelligente per chi la circonda ascoltarla.

Cameron aveva un rapporto molto speciale con il compianto Franco (che, anche se è morto nel 2021, finiamo comunque per fare Elenco dei migliori e dei peggiori del 2022!). Anche se l’artista potrebbe non esserci più, suo padre, Scott, condivide ancora un dolce legame con Cameron, come dimostrato durante il recupero.

Potremmo suggerire che non è una buona idea per Laura, in quanto sceriffo, trascorrere del tempo in compagnia dell’ex regina della mafia Ava. Inoltre, metà dei cittadini ha legami con la criminalità organizzata, quindi questa potrebbe essere una base elettorale che vale la pena tenere d’occhio.

Elizabeth e Nicholas lavorano insieme per un obiettivo comune. La bugia che hanno raccontato sulla sua presunta gravidanza potrebbe avere l’effetto ironico di avvicinare di nuovo gli ex?

Il fatto che Dante sia andato in ospedale per interrogare un paziente significa che l’ultima vittima del rapimento è sopravvissuta all’attacco?

Ospedale Pubblico Spoiler per giovedì 5 gennaio:

Martin non ha avuto molto da fare ultimamente, ma si terrà più impegnato grazie a un nuovo cliente che ha bisogno dei suoi servizi.

Cody non ha fatto molti amici da quando è arrivato in città, quindi potrebbe essere saggio ascoltare un residente più popolare. Ma accetterà la proposta di Felicia?

Cosa ha chiesto Elizabeth a Kevin per un piccolo aiuto?

Le azioni di Heather non sempre possono essere facilmente comprese da chi vede le cose con occhi più sofisticati, ma oggi farà uno sforzo per spiegarsi.

La notizia della tragedia si diffonde a Port Charles.

Ospedale Pubblico Spoiler per venerdì 6 gennaio:

Sonny ha sempre avuto un debole nel cuore per Spencer, ma di certo non prova amore per il padre del giovane. Cosa ha spinto Sonny a mettere Nicholas in modalità esplosione?

Willow riceve il tipo di connessione che potrebbe rivelarsi così importante andando avanti.

Non lasciando mai che gli altri facciano il suo lavoro sporco, Obrecht si fa avanti e prende in mano la situazione. Nel frattempo, Carly è lì quando qualcuno ha bisogno di supporto.

Quali notizie scioccanti ha ricevuto Spencer?

-Richard Sims/Amy Mystrita