La star è stata costretta a rifiutare il ruolo

Dopo più di un mese di speculazioni all'interno di Bachelor Nation, la finalista della stagione 28 di “The Bachelorette” Maria Gorgas ha confermato le voci secondo cui avrebbe rifiutato “The Bachelorette”.

Gorgas, un'assistente esecutiva di 29 anni dell'Ontario, Canada, che è stata presentata come una delle 32 donne in lizza per il cuore di Joey Graziadei all'inizio di quest'anno, ha incontrato Alex Cooper del podcast “Call Her Daddy” Puntata di mercoledì Per parlare della sua vita amorosa e della sua esperienza in “The Bachelor”.

“Mi è stato offerto il ruolo. Era mio finché non ho detto che non lo era”, ha detto. “È diventato così travolgente che ho dovuto fare un passo indietro.”

“Non ero preparato”, ha aggiunto Gorgas.

Cooper ha rivelato che il mese scorso Gorgas avrebbe dovuto apparire sul podcast per promuovere il suo annuncio come il prossimo “Bachelorette”.

USA TODAY ha contattato la ABC per un commento.

Ogni anno, produttori e dirigenti dello studio parlano con diversi potenziali candidati – di solito concorrenti dell'ultima stagione – che potrebbero diventare il prossimo protagonista di “Bachelorette” o “Bachelorette”.

Il 25 marzo, dopo che nel finale di “Bachelor” venne rivelato il fidanzamento di Graziadei con Kelsey Anderson, venne annunciata la serie Jin Tran, uno studente assistente medico di 26 anni di Miami, Florida, sarà il prossimo protagonista di “Bachelorette”. Sarà la prima americana asiatica ad assumere il ruolo nei 22 anni di storia dello show.

Maria Gorgas afferma di non essere mentalmente preparata per “The Bachelorette”

Gorgas ha parlato in dettaglio del motivo per cui andare avanti con “The Bachelorette” non era nel suo interesse.

“Quando tutti intorno a me mi hanno supportato così tanto in questa situazione e tutti volevano questo per me, mi sono preso un momento. Mi sono detto: 'Perché non sono felice? Perché non sono entusiasta di questo?' Lei disse. “Mi ci è voluto per capire che non era il mio momento, (e) ho pensato, 'Ragazzi, con tutto il dovuto rispetto, devo dire di no. Devo fare un passo indietro.' “Non ero nel posto giusto per farlo.”

Gorgas ha notato che fare lo spettacolo non sarebbe stato migliore per la sua salute mentale, soprattutto perché ha avuto difficoltà a girare la stagione di Graziadei.

“Quello che la gente vedeva sui loro schermi era solo la metà di quello che ho passato a casa”, ha detto, riferendosi alle controversie che ha avuto con alcuni altri concorrenti. “Ero molto in ansia per tutta la faccenda.”

“È molto isolante essere là fuori. E ho dovuto rinunciare al mio telefono (e) alla mia libertà – non la mia libertà, ma dovendo essere sola, non mi sentivo a mio agio. Non ero sana di mente”, ha continuato. . “Sono pronto per questo.”

Il segreto spiegato: Perché “The Bachelor” ha cancellato la bandiera canadese di Maria Gorgas

Maria Gorgas afferma che Jen Tran è la “scelta perfetta” per “The Bachelorette”

Tuttavia, la star del reality non potrebbe essere più felice che Tran sia il prossimo campione dello show.

“Jane, però, è stata la scelta perfetta”, ha detto Gorgas a Cooper. “È l'addio al nubilato più perfetto ai miei occhi. Non potevo pensare a nessuno migliore con cui farlo. Era completamente pronta, e questo mi è bastato per dire: 'Sì, non è il mio momento.' '”

Per quanto riguarda il suo futuro nella serie, sembra che per ora i fan non dovrebbero aspettarsi di vederla presto in un altro show di “Bachelor”.

È “molto single” ma non c'è nessun “paradiso” nel suo futuro, un riferimento allo spin-off estivo della ABC “Bachelor in Paradise”.