Angela Alvarez è stata incoronata Best New Artist ai Latin Grammys – 95 anni | Musica

Non dire mai ad Angela Alvarez che è troppo tardi perché i sogni diventino realtà: il 95enne ha portato a casa il Latin Grammy Award come miglior nuovo artista, diventando il vincitore più anziano di sempre dello spettacolo di premi musicali.

Il momento clou della musicista cubano-americana è arrivato dopo decenni passati a scrivere canzoni ma a eseguirle solo per amici e familiari, quindi all’età di 90 anni è andata all’Avalon, uno storico nightclub di Hollywood, e ha tenuto il suo primo concerto.

Alla fine, suo nipote Carlos ha registrato le sue canzoni su un album con l’aiuto dell’attore e collega cubano che ha ospitato il concerto: Andy García. Il disco omonimo ha debuttato lo scorso anno, assicurandosi la nomination all’edizione di giovedì dei Latin Grammy Awards e una vittoria insieme a Silvana Estrada.

Nel suo discorso di accettazione, Alvarez ha detto: “Per coloro che non hanno ancora realizzato i propri sogni, sappiate che sebbene la vita sia difficile, c’è sempre una via d’uscita e tutto può essere realizzato con fede e amore”.

È difficile sopravvalutare alcuni degli ostacoli che ha dovuto superare per lasciare il segno nell’industria musicale.

Cresciuta nella Cuba pre-rivoluzionaria, suo padre e suo nonno le hanno proibito di perseguire il suo amore per la musica. Ma ha scritto le canzoni in segreto, poiché si è sposata e ha avuto figli.

Poi è scoppiata la rivoluzione cubana che ha portato a decenni di conflitti sotto Fidel Castro e Alvarez ha preso quella che lei definisce la decisione più difficile della sua vita: mandare i suoi quattro figli negli Stati Uniti. Sono andati come parte dell’operazione Pedro Pan, che ha visto più di 14.000 bambini inviati negli Stati Uniti durante i tempi rivoluzionari a Cuba tra il 1960 e il 1962.

Alvarez alla fine raggiunse i suoi figli negli Stati Uniti, ritardata da problemi di scartoffie, Lo riferisce il Miami Herald. La famiglia si stabilì nella capitale della Louisiana, Baton Rouge. Ma la vita ha continuato a mettere alla prova la sua fede: ha perso il marito e l’unica figlia a causa del cancro.

Tuttavia, ha continuato a comporre e cantare canzoni, spesso condividendo il suo lavoro solo con chi le era vicino.

Ciò è cambiato quando ha accettato di recitare in un documentario intitolato Miss Angela, che racconta la sua educazione a Cuba e la sua preparazione per il suo primo concerto ad Avalon. Il documentario ha catturato il momento in cui il conduttore candidato all’Oscar Garcia si è presentato e scherzato: “Ho sentito che hai bisogno di un suonatore di bongo.”

García, che Alvarez ha descritto come la sua eroina in Miss Angela, in seguito le ha dato un ruolo in Father of the Bride, in cui ha recitato. Nel film canta lo standard musicale cubano Quiéreme Mucho, che significa amami così tanto.

Il compositore e produttore di Alvarez, Carlos, le diede l’idea di andare a Los Angeles e registrare il suo album di debutto omonimo, People. com riportato, citando la pubblicazione musicale Billboard.

“L’ho chiamata e le ho detto: ‘Nana, vuoi farlo?'” disse prima [in Spanish]Non vado a Los Angeles! Perché?’ E io dico: “Per registrare il tuo album!” E lei dice: “Va bene, eccomi!”

Dopo aver vinto il Best New Artist insieme a Estrada al 23esimo Latin Grammy annuale di giovedì, Alvarez ha incoraggiato tutti i sognatori a mantenere le loro speranze più sfrenate mentre si crogiolava in una standing ovation alla Mandalay Bay Michelob Arena di Las Vegas.

“Ci sono persone che si arrendono, ma io non mi sono arresa, ho sempre lottato”, ha detto durante il suo discorso, che ha dedicato a Cuba, secondo il Times di Los Angeles. “Te lo prometto, non è mai troppo tardi.”