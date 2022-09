Julia Roberts e George Clooney avevano bisogno di 80 fotogrammi per scattare un bacio

“Abbiamo un’amicizia che la gente conosce, e ci occupiamo come coppia divorziata”, ha detto Roberts con sarcasmo. “Forse metà dell’America pensa che siamo divorziati, quindi abbiamo questa cosa per noi”.

Lei e Clooney sono apparse sullo schermo insieme in precedenza nei film “Ocean’s Eleven”, “Ocean’s Twelve”, “Money Monster” e “Confessions of a Dangerous Mind”.

Roberts ha scherzato sul ricongiungimento dei due per “Ticket to Heaven” in un’intervista con diverso A maggio, è stato suggerito satirico ai fan di abbassare le loro aspettative per il film.