Un testimone oculare afferma che Taylor Swift e Travis Kelce erano “affettuosi tutta la notte” all'evento di Patrick Mahomes a Las Vegas

Taylor Swift E Travis Kelsey Non nascondono il loro amore!

Fonte all'interno 15 e il Gala della Fondazione Mahomies Sabato sera dice a ET che la cantante di “The Tortured Poets Department” e il suo fidanzato dei Kansas City Chiefs, entrambi 34enni, stavano facendo i bagagli nel PDA all'interno Patrick Mahomes“È successo sabato sera.

La fonte dice che Taylor e Travis “hanno camminato tenendosi per mano e comportandosi affettuosamente tutta la notte” mentre sostenevano l'iniziativa di beneficenza di Mahomes a Las Vegas, Nevada. L'ospite dell'evento aggiunge che per tutta la notte ci sono stati “molti baci e felicità generale tra loro, e c'è sostegno reciproco”.

“I due sembrano essere di buon umore e decisamente innamorati.”

ET ha anche parlato con Megan Dunham, una partecipante al concerto che ha avuto la fortuna di scattare una foto con Taylor all'interno e ha condiviso la sua interazione dal vivo con la cantante di “Karma” e tre volte campionessa del Super Bowl, che lei definisce “esseri umani incredibili”.

“Travis è incredibilmente attento e affettuoso con Taylor! È così dolce e non c'è altro che amore tra i due”, ha descritto la loro relazione come “reale e autentica”.

Secondo Dunham, Taylor era un “assoluto gioiello” ed era più che felice di posare per una foto con lei. Ha descritto la 14 volte vincitrice del Grammy Award come “gentile e gentile” e ha detto: “È davvero un'anima meravigliosa. Dentro e fuori”.

Gli aggiornamenti interni arrivano poche ore dopo che Mahomes, 28 anni, è rimasto ferito. Pubblicato un riepilogo del fine settimana al suo account Instagram e si è intrufolato in una rapida istantanea di Taylor che indossa un abito verde lungo fino al pavimento, fianco a fianco con lei amante, Indossa un abito blu e una camicia bianca abbottonata. Nell'Instagram Reel, il duo può essere visto entrare nel locale pronto per la festa e vestito con abiti eleganti.

“Fantastico fine settimana a Las Vegas @15andMahomies Vegas Golf Classic”, ha scritto il quarterback dei Chiefs nel post.

I fan si sono affrettati anche a sottolineare un'altra clip nel video che mostra Travis sul green durante un torneo di golf e una figura sfocata sullo sfondo che sembra essere un vestito azzurro. Gli Swifties con gli occhi d'aquila hanno notato che tutti i segni indicano che la persona misteriosa è Taylor, che fa il tifo per il suo uomo da bordo campo.

“Odio essere così pazzo, ma abbiamo la prova che Taylor fa il tifo per Travis sul campo da golf”, ha scritto una persona in un post su X (ex Twitter).

Durante il concerto, Travis ha sorpreso i membri del pubblico con un cambiamento a sorpresa dell'ultimo minuto quando è salito sul palco per fare un bel colpo su un altro oggetto e gridare a Taylor che lo ha aiutato ad assicurarsi uno dei biglietti più interessanti sulla lista.

“Stavo giusto parlando con la mia dolce metà e potremmo avere un altro oggetto all'asta che non era all'ordine del giorno,” disse maliziosamente. “Qualcuno ha sentito parlare del Giro delle Ere?”

Per beneficenza, Taylor e Travis hanno raccolto quattro biglietti per un futuro spettacolo – a Miami Gardens, Florida, New Orleans o Indianapolis, Indiana – per le prossime date del tour americano degli Eras.

Secondo il banditore Harry Santa, i quattro biglietti hanno fatto più della loro giusta parte di lavoro pesante per sostenere la campagna. 15 e la Fondazione Mahomies – Un'organizzazione dedicata a migliorare la vita dei bambini attraverso programmi di salute e benessere.

“@taylorswift non è tra il tuo pubblico tutte le sere.” Ha scritto Babbo Natale su Instagram. “4 biglietti per The Eras Tour hanno raccolto l'incredibile cifra di $ 80.000… È stata una serata davvero speciale supportando @15andmahomies.”

