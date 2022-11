Wilko Johnson, Dr. Feelgood, chitarrista e attore di Game of Thrones, è morto a 75 anni

Wilco JohnsonIl chitarrista della band blues-rock britannica Dr. Feelgood è morto. Aveva 75 anni.

Dichiarazione pubblicata mercoledì su Johnson Official account sui social media A nome della sua famiglia, il musicista è deceduto lunedì sera nella sua casa nel sud-est dell’Inghilterra.

Il post su Facebook iniziava: “Questo è l’annuncio che non avremmo mai voluto fare, e lo stiamo facendo a nome della famiglia Wilco e della band, con un cuore molto pesante: Wilco Johnson è morto”.

“È morto serenamente Nel sonno nella sua casa di Westcliff-on-Sea lunedì sera, 21 novembre 2022. Aveva 75 anni.

“Grazie per aver rispettato la privacy della famiglia Wilko in questo momento molto triste, e grazie a tutti per l’enorme supporto durante la straordinaria vita di Wilko. RIP Wilko Johnson”, ha concluso la dichiarazione.

Nato nel 1947, John Wilkinson è cresciuto a Canvey Island. Ha studiato letteratura anglosassone all’Università di Newcastle e ha lavorato come insegnante prima di formare Dr. Feelgood con altri amici locali.

Oltre ad essere il chitarrista principale di un gruppo rock blues, Johnson ha anche interpretato Ser Ilyn Payne “Game of Thrones.”

Nel 2012 era Johnson Gli è stato diagnosticato un cancro al pancreas Si diceva che fosse terminale. La prospettiva di morire inaspettatamente le sue energie creative. Rifiutando la chemioterapia, decise di fare un ultimo tour e registrò un album “finale”, Going Back Home, con Roger Daltrey degli Who.

“Improvvisamente mi sono trovato in una situazione in cui nulla aveva più importanza”, ha detto Johnson all’Associated Press nel 2013.

“Sono naturalmente infelice … sarei preoccupato per le mie dichiarazioni dei redditi o per tutte le cose di cui ci preoccupiamo che intralciano le cose reali. E all’improvviso non ha più importanza. Tutto non ha importanza .”

“Cammini per strada e ti senti intensamente vivo. Sei ‘Oh, guarda quel foglio!'” Ti guardi intorno e pensi: “Sono vivo. Non è fantastico?”

Nel 2014, Johnson si è dichiarato libero dal cancro dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore di 3 chilogrammi (6,6 libbre). Ha pubblicato un altro album, Blow Your Mind, nel 2018, e ha suonato in concerto con la Wilko Johnson Band fino al mese scorso.

Johnson lascia i figli Simon e Matthew e il nipote Dylan.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.