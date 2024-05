È stato confermato che due superstar della WWE competeranno per essere incoronate prime detentrici del nuovo campionato

C’erano due partite di qualificazione per determinare chi sarebbe entrato nella ladder match per diventare il primo nuovo detentore del titolo WWE.

Al prossimo evento live premium WWE NXT Battleground all’UFC Apex di Las Vegas, Nevada, è previsto un ladder match a sei per determinare la prima campionessa nordamericana femminile NXT.

Nel primo dei due match di qualificazione dell’episodio di stasera di WWE NXT (14 maggio), Sol Rocca ha sconfitto Eazy Dam per avanzare al ladder match di Las Vegas.

Nella seconda partita delle qualificazioni, il Team Ivy Nile del roster principale ha affrontato il Team Lash Legend.

Grazie al momento in cui Jakara Jackson ha distratto Ivy Nile, che ha dovuto fare gli straordinari su un dropkick, Legend è riuscita a capitalizzare.

Lash Legend è riuscito a sconfiggere Ivy Nile per avanzare al ladder match a Battleground.

I match qyalifyig continueranno su NXT nelle prossime settimane per determinare le sei donne che parteciperanno al ladder match a Battleground il 9 giugno.

