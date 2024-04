Jennifer Lopez sta ora promuovendo il tour come uno spettacolo di successo dopo aver cancellato le date e avendo difficoltà a vendere i biglietti

musica

Jennifer Lopez sta ora pubblicizzando il suo tour come il suo più grande successo dopo aver cancellato sette date e faticando a vendere i biglietti.

Il nome del tour è cambiato da “This Is Me…Now” a “This Is Me…Live |”. più popolare,” Secondo Varietà.

“L'etichetta sta segnando un passaggio da un tour incentrato sulle canzoni del nuovo album a uno che copre la sua discografia, una mossa che potrebbe attirare gli ascoltatori che non si sono connessi con il suo ultimo materiale”, ha riferito martedì l'outlet.

Jennifer Lopez ha apportato modifiche al titolo del suo tour a causa del calo delle vendite dei biglietti. Immagini Getty

Il nome del tour è cambiato da “This Is Me…Now” a “This Is Me…Live |”. più popolare.” Los Angeles Times tramite Getty Images

Variety ha riferito che la mossa “potrebbe attirare gli ascoltatori che non si sono collegati al suo materiale più recente”. WireImage

Una fonte ha detto a Page Six che il tour “canalizzerà l'esperienza dal vivo di Jennifer Lopez” e non è stato creato esclusivamente per la musica del suo ultimo album. Ma è “una celebrazione che include il nuovo album”.

La cantante 54enne di “Jenny From the Block” ha annunciato il tour lo scorso febbraio in concomitanza con il suo album “This Is Me…Now” e i film che lo accompagnano.

Tuttavia, Lopez ha cancellato silenziosamente gli spettacoli programmati a Nashville, Raleigh, North Carolina, Atlanta, Tampa, Florida e New Orleans il mese scorso.

La cantante di “Jenny From the Block” ha annunciato il tour lo scorso febbraio insieme al suo album e ai film di accompagnamento. Mediapunch/Shutterstock

Tuttavia, ha tranquillamente cancellato sette date del tour.

Inoltre, i concerti precedentemente in vendita a Cleveland e Houston sono stati completamente rimossi dal sito web di Ticketmaster.

Ticketmaster ha attribuito la colpa delle cancellazioni all'”organizzatore dell'evento” e ha fornito ai possessori dei biglietti informazioni su come ottenere i rimborsi.

All'epoca fu detto a Page Six che i concerti non potevano essere riprogrammati a causa di un problema logistico tramite il promotore.

Non solo Lopez ha problemi con i tour, ma ha anche avuto problemi a vendere il suo ultimo album.

Loeb ha avuto anche problemi a vendere il suo nuovo album, che ha debuttato al numero 38 della Billboard 200. Immagini Getty

Il progetto della star di “Selena” ruota attorno al suo amore per Ben Affleck, che sposerà nel 2022. @broadimage/SplashNews.com

Dopo la sua uscita a febbraio, il progetto, il suo primo album in più di un decennio, è diventato… Ha fallito nella classifica Billboard 200 Debuttando al numero 38.

Il curriculum della star di “Selena” ruota attorno al suo amore per il marito, Ben Affleck, con cui è uscita per la prima volta all'inizio degli anni 2000 prima di sposarsi a Las Vegas nel luglio 2022.

In una recensione, Page Six ha affermato che l'album “acquoso” riciclava “suoni e storie banali di un quarto di secolo fa”.

