Come guardare l'eclissi solare del 2024 in TV e online

Razgul Islam/Getty Images

Lunedì (8 aprile) un’eclissi solare totale attraverserà il Nord America. Per coloro che desiderano guardare l'evento celeste dal vivo in TV o online, abbiamo messo insieme una raccolta di modi per guardare e trasmettere in streaming l'evento celeste.

Vi parteciperanno circa un terzo degli stati americani Percorso di un'eclissi solare Inizia nell'Oceano Pacifico meridionale e sopra il Messico prima di dirigersi a nord attraverso diversi stati tra cui Texas, Mississippi, Tennessee, Arkansas e Kentucky. Il percorso dell'eclissi si farà strada attraverso parti del Midwest tra cui Ohio, Missouri, Indiana e Nord-Est, passando per Filadelfia e New York prima di terminare nel Maine.

Se vuoi guardare l'eclissi solare, online o in TV, ci sono diversi modi per guardare ogni minuto senza dover uscire. Continua a leggere per maggiori dettagli su come guardare e trasmettere in streaming l'eclissi solare in diretta da qualsiasi luogo.

Programma Eclipse 2024: quando e dove sarà trasmesso in diretta

Non c'è bisogno di occhiali da sole! Puoi guardare l'eclissi solare in diretta sulla tua TV, smartphone, computer e altri dispositivi di streaming.

Dove puoi vedere in streaming l'eclissi solare online? La copertura di Eclipse sarà trasmessa in diretta su piattaforme come Holo e Disney+ a partire dalle 14:00 ET/11:00 PT di lunedì.

L'eclissi solare sarà trasmessa in diretta anche sulle reti televisive e sui canali via cavo come ABC, NBC e CNN. Se desideri trasmettere in streaming la TV in diretta senza cavo, DirecTV, Sling TV e Fubo offrono pacchetti di streaming convenienti con accesso a dozzine di canali locali e via cavo.

ABC, CNN e NBC sono alcune delle reti che trasmetteranno e trasmetteranno in streaming la copertura dell'eclissi per tutto lunedì. La maggior parte della copertura si estenderà per almeno due ore.

Verrà trasmesso su ABC Eclissi in tutta l'America In diretta alle 14:00 ET. Lo speciale sarà disponibile anche su ABC News Live, National Geographic Channel e Nat Geo Wild.

Copertura dell'eclissi verrà trasmesso In diretta sulla CNN Da località degli Stati Uniti e del Messico durante un episodio speciale di Centrale di notizie della CNN Dalle 13:00 alle 16:00 ET.

Puoi trasmettere in streaming l'eclissi in diretta con la CNN su Max. La copertura sarà disponibile anche per lo streaming online su CNN.com/Eclipse.

La copertura della NBC sull'eclissi solare sarà trasmessa in uno speciale episodio di due ore. Eclissi totale 2024, alle 14:00 ET di lunedì. Lo speciale andrà in onda anche su NBC News Now.

Controlla i tuoi elenchi locali per ulteriori informazioni sul canale. Vedi sotto per i pacchetti di streaming che ti permetteranno di guardare l'eclissi dal vivo.

DirecTV, Sling TV e Max: Come guardare un'eclissi solare su piattaforme di streaming

DirecTV offre canali in diretta e locali tra cui ABC, NBC, CNN, NatGeo e altri per $ 75 al mese, inoltre c'è una prova gratuita quando ti iscrivi e ti iscrivi a un DVR. Fubo offre pacchetti di streaming simili a partire da $ 59,99 al mese – $ 20 di sconto per il primo mese.

Per $ 30 al mese, puoi iscriverti a Sling TV e trasmettere in streaming dozzine di canali via cavo in diretta. I canali locali sono disponibili in città selezionate. Fai clic di seguito per iscriverti a Sling e risparmiare metà del primo mese.

Iscriviti a Max per trasmettere in streaming l'eclissi solare in diretta sulla CNN su Max. I piani di streaming partono da $ 9,99 per un piano mensile, ma lo streamer offre attualmente uno sconto di oltre il 40% quando ti iscrivi a un piano annuale e paghi un anno in anticipo.

I piani annuali partono da $ 69,99 al mese con lo sconto, ma non hai molto tempo per iscriverti al prezzo scontato. L'offerta limitata termina il 9 aprile.

Coloro che eseguono streaming al di fuori degli Stati Uniti possono accedere a varie piattaforme di streaming utilizzando ExpressVPN.

Come guardare un'eclissi solare su Hulu e Disney+

ABC trasmetterà in streaming la copertura simulcast dell’eclissi solare del 2024 in diretta su Hulu e Disney+ a partire dalle 14:00 ET. Se non sei abbonato a Hulu, puoi iscriverti gratuitamente per il primo mese.

I piani di streaming di Hulu partono da $ 7,99 al mese per il pacchetto base e $ 1,99 al mese con lo sconto per studenti.

Disney+ costa $ 9,99 per il piano base, ma c'è anche un Disney+ Bundle Duo con Hulu per $ 9,99 al mese o un Bundle Trio con ESPN+ per $ 14,99 al mese.

Come guardare un'eclissi solare con la NASA

La NASA lo farà Copertura dello schermo per l'eclissi solare sul suo sito web, nonché su NASA TV e NASA+ a partire dalle 13:00 ET. Oltre all'eclissi, la trasmissione della NASA includerà la partecipazione di esperti e astronauti della NASA e la copertura delle feste per l'osservazione dell'eclissi negli Stati Uniti.

Inoltre, la NASA ospiterà un watch party in lingua spagnola sulla sua pagina YouTube a partire dalle 13:30 ET. Per trasmettere in streaming l'eclissi solare in diretta, vai su Pagina della NASA su YouTube O il Canale multimediale satellitare della NASA.

L’eclissi solare sarà anche disponibile per essere guardata in diretta su piattaforme di canali di social media come TikTok, X e Facebook.