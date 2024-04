Una vera donna “cucciolo di renna” afferma che “Richard Judd mi sta seguendo”

Netflix

Cucciolo di renna Hai preso d'assalto il mondo. Il dramma di Netflix su uno stalker e la sua vittima è stato visto più di 13 milioni di volte dal suo lancio due settimane fa, ed è al numero uno nella classifica dello streaming in più di 30 paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti.

Ciò ha inevitabilmente scatenato molte speculazioni online sulle vere identità di alcuni dei personaggi a cui sono stati dati nomi di fantasia nello show, mentre Richard Judd – che ha scritto lo show basandosi sulla sua passata esperienza di stalking e interpreta il protagonista principale Donnie – ha chiesto alla gente di non Per cercare di scoprire chi sono veramente le persone, la donna identificata come la vera “Martha” ha ora parlato apertamente per dire di aver ricevuto minacce di morte e abusi da parte dei sostenitori di Gadd.

La donna che mail giornaliera Ha detto al giornale di aver condotto un'intervista senza rivelare il suo nome Crede che Gad stia “maltrattando una donna anziana per fama e fortuna”. È stata citata come dicendo: “Lui usa Cucciolo di renna Per seguirmi adesso. Sono la vittima. Ha scritto uno spettacolo sanguinoso su di me.

La donna, che ha negato al giornale di perseguitare Gad, lo ha accusato di soffrire della “sindrome del personaggio principale” e ha contestato alcuni aspetti del dramma:

“Non ho mai posseduto una piccola renna giocattolo e non avrei nemmeno avuto conversazioni con Richard Judd riguardo al giocattolo dell'infanzia.”

Gad ha rivelato che, più di quattro anni e mezzo fa, dieci anni fa, ha ricevuto 41.071 e-mail, 744 tweet e messaggi per un totale di 106 pagine e 350 ore di messaggi vocali da una donna anziana, interpretata da Jessica Gunning nello show di successo. La donna ha detto:

“In un certo senso mi assomiglia dopo aver messo su quattro pietre durante il blocco, ma in realtà non sono poco attraente.”

Sia Gad che Gunning hanno esortato gli spettatori a non cercare di indovinare l'identità delle persone nel film Cucciolo di renna“Non è questo lo scopo dello spettacolo”, ha scritto Gad su Instagram.