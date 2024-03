Ray: Il cantautore entra nella storia vincendo sei Brit Awards

Scritto da Helen Bushby

Corrispondente culturale

3 marzo 2024, 01:47 GMT Aggiornato 46 minuti fa

È stata la notte in cui Rae ha fatto la storia ai Brit Awards, vincendo sei dei sette premi per cui è stata nominata, battendo il record di Blur, Adele e Harry Styles di quattro vittorie in una sola cerimonia.

È anche la prima donna a vincere il premio come Cantautrice dell'anno.

Mentre riceveva il premio a piedi nudi, ha detto: “L'artista che ero tre anni fa non credeva di avere il controllo delle cose. Sono il capo di me stessa”.

Dua Lipa ha vinto il premio Best Pop Act, mentre Kylie Minogue ha vinto il Global Icon Award.

Ha ringraziato i suoi fan per “avermi dato questa radicale sensazione di fiducia nel fatto che posso fare qualsiasi cosa”.

Ha anche ringraziato suo padre e manager, Dukajin Lipa, chiamandolo “Dadger Doggie” e ha aggiunto: “Sono così grata di aver potuto farlo insieme”.

Il primo Ray Award per la canzone dell'anno per Escape le è stato assegnato dall'ex direttore delle poste Jo Hamilton, vittima dello scandalo Horizon IT.

Commenta la foto, Dua Lipa ringrazia 'Dadager Dougie'

La signora Hamilton, falsamente accusata di aver rubato 36.000 sterline dall'ufficio postale, ha detto sul palco della O2 Arena di Londra: “Voglio ringraziare tutti nel paese per l'amore e il sostegno che hanno dato ai Postmasters.

“Per favore, potete continuare a sostenerci perché, nonostante ciò che dice il governo, non pagano gli impiegati delle poste”.

Chiaramente stupito e colpito dal suo trionfo, Ray ha portato sua nonna Agatha con sé sul palco mentre raccoglieva il suo sesto album in studio, per raccogliere l'Album dell'anno. È stato introdotto dal suo ex preside della Brits, Stuart Worden.

Commenta la foto, Rae ha ringraziato sua nonna Agatha per "essere rimasta sveglia fino alle tre del mattino a pregare per me".

Rae – i cui successi includono anche Cigarette, Second e Welcome to the Winter – ha dovuto affrontare anni di rifiuto da parte della sua etichetta discografica prima di essere liberata dal suo contratto, permettendole di mantenere le canzoni che aveva scritto.

La cantautrice ha deciso di pubblicarlo lei stessa e la sua canzone Escapism, che ha vinto il premio come Canzone dell'anno, è diventata virale su TikTok e poi è arrivata al numero uno.

“Non capisci cosa significa questo per me”, ha detto il cantante tra i singhiozzi. “Piango brutto alla televisione nazionale.

“Tutto quello che volevo essere era un artista, e ora sono un artista con l'album dell'anno. Grazie mille, è troppo – dai, nonna, andiamo.”

Lo spettacolo è stato presentato da Clara Amfo, Maya Jama e Roman Kemp, e Amfo, che è stato il “primo spettacolo radiofonico” di Ray su BBC Radio 1 10 anni fa, ha detto al cantante: “Non esiste un successo dall'oggi al domani, sono così orgogliosa di te.” “

Ray ha anche invitato l'industria musicale a “dare ai cantautori importanti royalties”, dicendo: “Ciò significa che se le canzoni vincono alla grande, vincono anche gli autori – per favore, lascia che ciò accada”.

Il premio come miglior artista internazionale è stato vinto dal cantante e cantautore americano SZA, che è riuscito a battere star tra cui il potente cantante Taylor Swift.

Commenta la foto, Kylie Minogue ha cantato una varietà di canzoni inclusa la sua canzone di debutto Can't Get You Out of My Head

Kylie, che ha venduto più di 80 milioni di dischi in tutto il mondo ed è stata la prima artista donna ad avere un album numero uno in cinque decenni consecutivi nel Regno Unito, ha detto mentre accettava il premio che avrebbe “pianto con Ray”.

“Sono passati 36 anni e diverse esperienze insieme”, ha detto, “ciò che mi fa amare la musica e il legame con le persone”.

“C'è ancora una parte di me che è una ragazza di 14 anni che sogna di fare musica. Grazie a chiunque abbia fatto parte del mio viaggio. Possiedi il mio cuore per sempre e sempre.”

Ha cantato un medley delle sue canzoni ed è apparsa su una piattaforma gigante con un fluido vestito rosso in PVC, prima di toglierlo per rivelare un vestito bianco e scarpe nere, unendosi ai suoi ballerini a livello del palco.

Kylie ha proseguito il suo successo ai Grammy Awards il mese scorso, dove ha vinto il suo secondo premio vent'anni dopo aver portato a casa il primo.

Commenta la foto, Kylie Minogue ha aperto con la sua ultima canzone di successo Padam Padam

Tra gli altri vincitori della serata figurava Calvin Harris, che si è aggiudicato il premio per la migliore danza.

Ha baciato sua moglie, il DJ Vic Hope di BBC Radio 1, mentre riceveva il premio e ha ringraziato la sua collaboratrice, la cantante Ellie Goulding.

“Eli, non sarei su questo palco quest'anno se non fosse stato per te, quello che hai portato a Miracle è stato incredibile,” ha detto, riferendosi al loro singolo.

“Non avrei potuto farlo con nessun altro in questa stanza.”

Miley Cyrus ha vinto il premio come singolo internazionale dell'anno per il suo singolo di grande successo “Flowers”, e Jungle ha vinto anche il premio come gruppo dell'anno.

I tre conduttori hanno incluso una scenetta in cui hanno indossato i panni dei traditori, replicando il programma televisivo di successo della BBC One esprimendo voti per chi dovrebbe esibirsi dopo.

A loro si uniscono solo altri due concorrenti nello show: Ross Carson e sua madre Diane, entrambi i quali hanno perso il grande premio, ma hanno guadagnato popolarità da quando hanno lasciato lo spettacolo.

Sebbene il momento sia stato ben accolto dai fan, alcuni spettatori dello spettacolo su X si sono affrettati a prendere in giro altri aspetti dello stesso.

Un utente X ha paragonato il pubblico a un “triste Oompa Lumpa” nella sfortunata Willy Wonka Experience, diventata recentemente virale sui social media. Hanno scritto: “Cavolo, è tutto così a corto di energia… ITV ha dato loro mezza tazza di limonata e una gelatina?”

Ma ha detto un utente La cerimonia stava “battendo i Grammy Awards in ogni modo essendo una vera cerimonia di premiazione che riconosce il talento, non Payola”.

La vittoria di Ray per il miglior atto R&B ha ricevuto elogi dalla cantante Mahalia, che ha invitato con successo i britannici a dare all'R&B una categoria a parte.

“Ecco come si fa. Contro ogni previsione. Andiamo, ragazza nostra… non potresti essere più orgogliosa!!!!!” Ho postato su X.

Un altro utente ha deriso i dirigenti della vecchia etichetta discografica Raye, con una gif di Homer Simpson, della serie TV I Simpson, che scompare in un recinto.