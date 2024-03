Guerra Israele-Gaza: gli Stati Uniti effettuano voli di primo soccorso nella Striscia

Abilita JavaScript o prova un browser diverso per riprodurre questo contenuto

L'operazione, condotta in collaborazione con l'aeronautica militare giordana, è stata la prima di una serie annunciata dal presidente Joe Biden.

La prima base aerea statunitense arriva dopo che un alto funzionario americano ha affermato che il quadro per un cessate il fuoco di sei settimane a Gaza rimane in vigore.

“Se Hamas accetta di rilasciare gli ostaggi vulnerabili (…) malati, feriti, anziani e donne, a Gaza entrerà in vigore un cessate il fuoco di sei settimane a partire da oggi”, ha detto l'anonimo funzionario.

Un funzionario ha detto che alcune questioni tecniche devono ancora essere risolte in un potenziale accordo, come ad esempio quanti prigionieri palestinesi Israele rilascerebbe in cambio degli ostaggi detenuti da Hamas.