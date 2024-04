SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 nella sua ventesima missione da record

SpaceX ha stabilito il record per il riutilizzo dei razzi sabato sera (27 aprile).

Si tratta del ventesimo lancio del primo stadio del Falcon 9, secondo il Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida alle 20:34 EDT (00:34 GMT del 28 aprile).

Questo è stato il ventesimo lancio del primo stadio del Falcon 9, secondo l'A Descrizione della missione SpaceX. Ciò ha raggiunto il livello stabilito all'inizio di questo mese da un diverso booster Falcon 9, durante il lancio dei satelliti Internet Starlink di SpaceX.

Questo lancio si aggiunge alla costellazione Galileo, l'equivalente europeo del Global Positioning System (GPS) negli Stati Uniti. Finora sono stati lanciati ventotto satelliti Galileo, tutti a bordo di razzi Soyuz di fabbricazione russa o del razzo europeo Ariane 5.

Ma Ariane 5 si è ritirato l’estate scorsa senza un pronto successore, e l’Europa ha tagliato la maggior parte dei suoi legami spaziali con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di quest’ultima nel febbraio 2022. Così, alla fine dell’anno scorso, l’Agenzia spaziale europea ha firmato un accordo con SpaceX per lanciare il razzo. . a quattro veicoli spaziali Galileo durante due lanci nel 2024. La missione di sabato dovrebbe essere il primo di questi lanci.

I satelliti Galileo sono in orbita terrestre media, a 14.430 miglia (23.222 chilometri) sopra il nostro pianeta, il che significa che stasera non c'è stato alcun atterraggio di razzi: una rarità di questi tempi per un volo SpaceX.

READ SpaceX e Axiom lanciano astronauti privati ​​sulla stazione spaziale

“Date le prestazioni aggiuntive richieste per trasportare il carico utile nell'orbita terrestre media, questa missione segna il ventesimo e ultimo lancio del booster del primo stadio Falcon 9”, ha scritto SpaceX nella descrizione della missione.

Al contrario, lo stadio Falcon 9, che ha già 20 lanci al suo attivo, è atterrato sano e salvo dopo il suo volo record il 12 aprile. I satelliti Starlink volano in un'orbita terrestre bassa, quindi il razzo aveva abbastanza carburante per tornare sulla Terra.

Il lancio di sabato ha dato il via ad un fine settimana impegnativo per SpaceX; La società prevede inoltre di lanciare un altro lotto di Starlink domenica sera (28 aprile) dalla stazione spaziale della Cape Canaveral, adiacente al KSC.

E il fine settimana fa parte di un anno molto impegnativo. SpaceX ha già lanciato 41 missioni orbitali nel 2024, 28 delle quali dedicate alla costruzione dell'imponente costellazione Starlink.