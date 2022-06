Una funzionalità indispensabile per ogni importante aggiornamento del sistema operativo in arrivo al WWDC

Infine, l’evento più importante del calendario di Apple è imminente. (Alcuni potrebbero obiettare che l’evento più importante è la caduta dell’iPhone. Quelle persone si sbagliano!) I dirigenti di Apple saliranno presto sul palco – in modo dal vivo o pre-registrato, non lo sappiamo ancora – e si occuperanno di interrompere gli ultimi aggiornamenti alle principali piattaforme software dell’azienda. Forse, se ci riteniamo fortunati, anche qualche nuovo hardware.

Mentre ci prepariamo per il discorso programmatico per l’annuale Global Developers Conference, c’è ancora abbastanza tempo per ottenere alcune aspettative (e, per essere chiari, alcuni desideri).

Ovviamente, prevedere determinate funzionalità, beh, questa è solo una chiamata a responsabileQuindi, invece, parlerò più in generale. Ho organizzato i miei pensieri per ciascuna piattaforma attorno a un argomento, quindi questo è ciò che spero di vedere da ciascuna delle grandi versioni di Apple.

iOS: il tuo telefono a modo tuo

Due anni fa, Apple ha finalmente consentito agli utenti di iPhone di inserire i widget nelle schermate iniziali e tutto è esploso. Le persone stavano modificando le impostazioni del telefono a destra ea sinistra, utilizzando i widget per tutti i tipi di scopi che Apple non intendeva certamente. Quindi, semmai, dovrebbe essere il tema per iOS 16 Personalizzazione.

Sembra che Apple possa consentire agli utenti di fare molto di più con la schermata di blocco dell’iPhone. fonderia

Ora che Apple ha avuto del tempo per assorbire e valutare la risposta ai gadget, spero che ne prendano una lezione e introducano alcune funzionalità di personalizzazione aggiuntive in iOS. Agli albori dello smartphone aveva senso mantenere l’universalità dell’interfaccia utente: si trattava, dopotutto, di dispositivi completamente nuovi con cui le persone dovevano fare i conti. Ma sono passati 15 anni dall’arrivo dell’iPhone e siamo più che a nostro agio: siamo annoiati. C’è chiaramente una sete di personalizzazione e Apple farebbe bene a sfruttarla.

Ciò potrebbe assumere una varietà di forme, inclusa una schermata di blocco più personalizzabile con funzionalità widget (perché, certo, le notifiche sulla schermata di blocco sono facili da usare, ma sembra sempre che queste app decidano cosa dovremmo vedere lì piuttosto che gli utenti scelgono) o temi che possono essere applicati per cambiare l’aspetto grafico del sistema. Alcuni approfitteranno dell’idea che Apple allenti le sue restrizioni “che conosciamo meglio”, ma non sarà la prima azienda Abbandona le regole tradizionali del gioco.

iPadOS: potere alle persone

Esiste un dispositivo Apple con più capacità sprecate rispetto all’iPad? L’hardware è molto più avanti di quello offerto dalla concorrenza, ma sembra sempre di provare a guidare un’auto sportiva su una piccola pista. È tempo di scatenare la vera potenza dell’iPad e recenti indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere già quest’anno. Sì, il tema per iPadOS 16 lo è Energia.

iPadOS 15 ha fatto un ottimo lavoro nel dare forma al multitasking, rendendolo più intuitivo e capace. Ma è ancora molto lontano da ciò che è disponibile sui Mac. Mi stai dicendo che un dispositivo con esattamente la stessa RAM e processore del MacBook Air può eseguire solo due app e mezzo alla volta? Senza senso.

L’iPad è un computer potente. È tempo che iPadOS scateni quel potere. mela

Rapporti recenti suggeriscono che un nuovo sistema Windows è in lavorazione, il che è promettente perché non solo l’iPad Pro dovrebbe essere in grado di eseguire molte app, ma Apple ora offre uno schermo molto bello che un tablet può eseguire, ma è solo limitato al mirroring di un iPad o all’esecuzione di un’app uno alla volta. Questa è onestamente una banana.

macOS: pensa diversamente

Il potente vecchio macOS ha visto una certa rinascita grazie all’effetto combinato della transizione del silicio di Apple e all’annullamento di alcune insidie ​​precedenti (tastiera a farfalla, ti stiamo guardando). Con il Mac che si avvicina al suo 40° compleanno, forse è tempo che questo vecchio cane impari alcuni nuovi trucchi. Quindi l’argomento per la prossima versione di macOS è Cooperare.

Negli ultimi anni, macOS è stato almeno alla pari con le nuove versioni di iOS. Ma non c’è motivo per far crollare il tuo Mac: potrebbero essere necessari alcuni giri.

Questo può essere qualsiasi cosa, dalla riprogettazione dell’estetica al ripensamento di alcune app integrate al ripensamento di interi modelli di interfaccia utente. (Questi risparmiatori erano fantastici in passato, ma quanto sono utili ora? Le persone si riducono molto al Dock?) In particolare, mi piacerebbe vedere un grande focus sul miglioramento delle scorciatoie per consentire agli utenti di trovare modi speciali per modificare il sistema e magari dare un’occhiata più da vicino al Finder, che sta cominciando a sentire la sua età.

L’app macOS Shortcuts può aprire il portale per la personalizzazione del sistema. mela

watchOS: tieniti aggiornato

L’Apple Watch ha ricevuto poca attenzione al WWDC l’anno scorso, quindi quest’anno dovrebbe essere l’argomento Modernizzazione. Come l’iPad, l’Apple Watch è un ottimo hardware, ma a volte il software si intromette. Ci sono una miriade di fantastici quadranti… ma solo alcuni di essi sono davvero progettati per gli schermi più recenti. Sembra che il pulsante laterale possa essere utile per qualcosa di più del semplice passaggio da un’app all’altra. E c’è sicuramente un modo migliore per organizzare tutte quelle app che abbiamo installato (o, se sei come me, non l’hai fatto perché è così affollato).

tvOS: guardalo!

L’Apple Watch non è stata l’unica piattaforma che non è cambiata molto l’anno scorso: anche l’Apple TV è rimasta sostanzialmente la stessa. E lui non lo è cattivo Davvero, ma mentre il nostro futuro in streaming si è fuso, Apple TV sta iniziando a sentirsi come se manchi la sua promessa di riunire tutto ciò che guardiamo in un unico spazio, motivo per cui il mio tema per tvOS 16 è cooperazione.

L’app TV è stata un buon inizio, ma è diventata un terreno confuso per evidenziare i contenuti di Apple e per cercare di accogliere altri giocatori. E sì, sto parlando dell’elefante nella stanza qui: Netflix. È giunto il momento per Apple di concludere un accordo con il gigante dello streaming e trovare un modo per ottenerlo e qualsiasi altro fork integrato nello sportello unico che dovrebbe avere la tua Apple TV. L’interfaccia unificata è buona quanto i collegamenti mancanti e Netflix è fantastico.

Potrebbe essere necessario ingoiare un po’ di orgoglio, ma ancora una volta, una mela del giorno non è certo la mela del passato. Come dice un vecchio proverbio, ieri è stato il momento migliore per fare un cambiamento – il secondo miglior tempo è oggi.